İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi

#Burhanettin Duran#İsrail#Mescid-İ Aksa
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2026 19:36

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'in Mescid-i Aksa’daki ibadeti engelleme girişimine tepki gösterdi. Duran, "Mescid-i Aksa’da ibadeti engelleme girişimi, kabul edilemez bir durum olup; sadece Müslümanlara değil, insanlığa karşı da saygısızlıktır ve uluslararası hukukun ihlalidir." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

İsrail Gazze’deki soykırımdan sonra bölgede istikrarsızlığı artıran adımlar atmaya devam ediyor. Mescid-i Aksa’da ibadeti engelleme girişimi, kabul edilemez bir durum olup; sadece Müslümanlara değil, insanlığa karşı da saygısızlıktır ve uluslararası hukukun ihlalidir. İsrail’in Lübnan’a yönelik başlattığı kara harekâtı ise bölgede gerilimi tırmandırmakta ve Lübnan’ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef almaktadır. İsrail hükûmetinin bu adımları mevcut çatışmaların şiddetini artırma, zaten kırılgan olan bölgesel dengeleri daha da sarsma ve yeni bir insani dramı tetikleme riskini taşımaktadır. Bölgede barış ve istikrarın tesisi için, hukuk ve ilke tanımayan İsrail’in karşısında uluslararası toplumun kararlılıkla durması ve bir an önce sorumluluk üstlenmesi elzemdir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye olarak, kutsal mekanlarımıza, Lübnan’ın egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve bölgesel istikrara yönelik her türlü saldırının karşısında olmaya devam edeceğiz.

