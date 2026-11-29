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Duran, 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.

Filistin'de yaşananların yalnızca bir halkın maruz bırakıldığı zulüm değil, insanlığın vicdanına, uluslararası hukuka ve ortak değerlere yöneltilmiş ağır bir sınav olduğunu vurgulayan Duran, şunları kaydetti:

"Filistin halkı yıllardır işgalin, baskının ve sistematik hak ihlallerinin gölgesinde yaşam mücadelesi veriyor. Gazze'den Kudüs'e, Batı Şeria'dan Filistin'in dört bir yanına uzanan bu zulüm; bombardımanlardan ağır abluka koşullarına, zorla yerinden edilmelerden yasa dışı yerleşim faaliyetlerine ve yerleşimci terörüne kadar uzanan çok boyutlu bir şiddet sarmalıyla derinleşmektedir. Gazze'de yaşanan ağır yıkım, sivil kayıplar ve insani felaket karşısında uluslararası toplumun sessizliği ve etkisizliği ise adaletin evrenselliğini ve uluslararası sistemin samimiyetini sorgulatmaktadır. Artık temennilerin ötesine geçme, çifte standartları bir kenara bırakma ve uluslararası hukuku herkes için eşit biçimde işletme zamanıdır. Filistin'de kalıcı barışın yolu; işgalin sona ermesinden, adaletin tesisinden ve Filistin halkının meşru haklarının eksiksiz biçimde tanınmasından geçmektedir."

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Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu kararlı irade doğrultusunda, Filistin halkının haklı taleplerini uluslararası platformlarda dile getirmeyi, adaletin, hakkaniyetin ve uluslararası hukukun savunucusu olmayı sürdüreceğini belirten Duran, "29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü vesilesiyle bir kez daha vurguluyoruz ki Filistin halkının özgürlük ve onur mücadelesine destek olmak, insanlığın ortak vicdanına sahip çıkmaktır." ifadelerine yer verdi.