İletişim Başkanı Burhanettin Duran: Yapay zeka gazetecilikte özne olmamalı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

Cumhurbaşkanımızın insanı yüceltmeyen değerlerin kıymeti yoktur sözü prensip olarak alınabilir. Önemli olan insandır. Biz de yapay zeka gibi teknolojilere bu perspektiften ele alıyoruz, zararlarını da yönetmek ve azaltmak gerekiyor. Yapay zeka gazetecilikte faydalanılması gereken imkan ama asla özne olmamalı. Ona sorumluluğu bırakamayız. Bilgi vererek komut alıyoruz ama bu bilgiler de yönlendirmelerden geliyor. Gazetecinin bağımsızlığı, kamu yararı hepsinin önünden gelmeli. Bu konular algoritmalara bırakılamaz. Böyle bir medya düzeninde kimsenin elindeki bilgiden emin olamayacağı açık. Bazı devletlerin iletişim ekosistemini domine etmesi istenmeyecek husus. Bu da bizi dijital egemenlik konusuna getirir ve bu bizim milli egemenliğimizin bir parçası.

Daha önce gazeteci demek konuyu araştırıp altına imza atan kimse idi bugün ise yapay zekayı kullanırken dijital güvenlik bilincine de sahip kişi demektir. Bu edinimler için bizlere görevler düşmektedir. İletişim başkanlığı başta olmak üzere kurumlar gazetecilerin yanında ve onlara desteğe hazırdır.

Basın ilan kurumunun verdiği destek tam olarak bu amaca hizmet etmektedir. Kredi, nakdi yardım ve faizsiz borç ile bu işin maddi altyapısını sunmaktadır.

Bu işlerin filtrelenerek önümüz konulduğunu bilmek önemli. Dijital teknolojilerin kullandığı bir dil var. Bizim bunlara pasif izleyici olmamız düşünülemez. Gazetecilerimiz kendi medeniyet anlayışımızdan bu dijital dünyada etkin aktörler olmalıdır. Pasif kabul edilen değil o dijital ortamı şekillendiren olmalı.