×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İletişim Başkanı Burhanettin Duran: Yapay zeka gazetecilikte özne olmamalı

Güncelleme Tarihi:

#Burhanettin Duran#Yapay Zeka#Gazetecilik
İletişim Başkanı Burhanettin Duran: Yapay zeka gazetecilikte özne olmamalı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2026 10:51

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul'da "Dijital Dönüşüm Çağında Habercilik: Yapay Zeka ve Dijital Yetkinlikler" programında konuştu. Duran, gazetecilik faaliyetlerinde yapay zekanın önemine dikkat çekerken olası risklerin de altını çizdi.

Haberin Devamı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

Cumhurbaşkanımızın insanı yüceltmeyen değerlerin kıymeti yoktur sözü prensip olarak alınabilir. Önemli olan insandır. Biz de yapay zeka gibi teknolojilere bu perspektiften ele alıyoruz, zararlarını da yönetmek ve azaltmak gerekiyor. Yapay zeka gazetecilikte faydalanılması gereken imkan ama asla özne olmamalı. Ona sorumluluğu bırakamayız. Bilgi vererek komut alıyoruz ama bu bilgiler de yönlendirmelerden geliyor. Gazetecinin bağımsızlığı, kamu yararı hepsinin önünden gelmeli. Bu konular algoritmalara bırakılamaz. Böyle bir medya düzeninde kimsenin elindeki bilgiden emin olamayacağı açık. Bazı devletlerin iletişim ekosistemini domine etmesi istenmeyecek husus. Bu da bizi dijital egemenlik konusuna getirir ve bu bizim milli egemenliğimizin bir parçası. 

Haberin Devamı

Daha önce gazeteci demek konuyu araştırıp altına imza atan kimse idi bugün ise yapay zekayı kullanırken dijital güvenlik bilincine de sahip kişi demektir. Bu edinimler için bizlere görevler düşmektedir. İletişim başkanlığı başta olmak üzere kurumlar gazetecilerin yanında ve onlara desteğe hazırdır. 

Basın ilan kurumunun verdiği destek tam olarak bu amaca hizmet etmektedir. Kredi, nakdi yardım ve faizsiz borç ile bu işin maddi altyapısını sunmaktadır. 

Bu işlerin filtrelenerek önümüz konulduğunu bilmek önemli. Dijital teknolojilerin kullandığı bir dil var. Bizim bunlara pasif izleyici olmamız düşünülemez. Gazetecilerimiz kendi medeniyet anlayışımızdan bu dijital dünyada etkin aktörler olmalıdır. Pasif kabul edilen değil o dijital ortamı şekillendiren olmalı.

Gözden Kaçmasınİletişim Başkanı Durandan Cumhurbaşkanı Erdoğanın Malezya Başbakanı Enver ile görüşmesine ilişkin paylaşımİletişim Başkanı Duran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malezya Başbakanı Enver ile görüşmesine ilişkin paylaşımHaberi görüntüle

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Burhanettin Duran#Yapay Zeka#Gazetecilik

BAKMADAN GEÇME!