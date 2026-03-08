İletişim Başkanı Burhanettin Duran: Güçlü kadın, güçlü toplumu inşa eder

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı binasında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Hayata Dokunan Kadınlar" isimli fotoğraf sergisinin açılışı düzenlendi.

Açılışta konuşan Duran, etkinliğin yalnızca bir takvim gününü anmak için değil, kadınların toplumsal yaşamdaki etkin rolünü vurgulamak amacıyla düzenlendiğini söyledi.

Kadın emeğinin tarihsel dönüşümüne değinen Duran, "Kadının onuru, emeği ve toplumsal kıymeti bizim için modern bir hak arayışının ötesinde, medeniyetimizin temel değerleri arasında yer alan köklü bir anlayışın ifadesidir. Kültürümüzde kadın, toplumu kuran ve dönüştüren asli bir öznedir." diye konuştu.

"Güçlü kadın, güçlü toplumu inşa eder"

Duran, Türk kadınının Kurtuluş Savaşı'ndan 15 Temmuz'a kadar milletin kader anlarında sorumluluk aldığını vurguladı.

Haberin Devamı

Cumhuriyet ile kadınların seçme ve seçilme hakkına birçok Batı ülkesinden önce kavuştuğunu hatırlatan Duran, ancak geçmişte kadınların inançları nedeniyle eğitim ve iş hayatından dışlandığı dönemlerin de yaşandığını anımsattı.

Duran, şöyle konuştu:

"28 Şubat sürecinde yaşanan, üniversite hayatından kamuya ve özel sektöre uzanan engellemeler, şükür ki bugün tek tek aşıldı. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde inanç özgürlüğünün önündeki tüm engeller ortadan kaldırıldı. Türkiye, özellikle son 24 yılda kadın haklarını güçlendirmeye yönelik kamu politikaları ve anayasal düzenlemelerle kadın-erkek eşitliğini müesses hale getirme adına önemli adımlar atmıştır. Bu süreçte kadın istihdamını artırmaya dönük teşvikler hayata geçirilmiş, girişimci kadınlara kredi ve hibe programları sunulmuş, doğum-süt izni ve çocuk yardımı gibi uygulamalarla hukuki eşitliğin fiili zemini güçlendirilmiştir. Artık Türkiye'de kadınlar yalnızca sahada değil, karar alma mekanizmalarında da daha etkin biçimde yer almaktadır."

Kadının güçlenmesi ile ailenin güçlenmesinin birbirini tamamlayan unsurlar olduğunu belirten Duran, şiddetten arındırılmış bir hayat ve ekonomik güvencenin önemine dikkati çekti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Sergi Salonu'nda ziyarete açılan sergide, 1934-1986 yılları arasında çekilen 41 fotoğraf yer alıyor.

Haberin Devamı

Seçkide, çay hasadındaki işçilerden seramik fabrikası çalışanlarına, Ankara Radyosu'ndaki ilk kadın spikerlerden Türkiye'nin ilk kadın taksi şoförüne kadar, hayatın her alanında iz bırakan kadınların hikayeleri aktarılıyor.