×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İletişim Başkanı Burhanettin Duran: FETÖ bağlantılı erişime engellenen hesap sayısı 1731'e yükseldi

Güncelleme Tarihi:

#İletişim Başkanı#Burhanettin Duran#FETÖ
İletişim Başkanı Burhanettin Duran: FETÖ bağlantılı erişime engellenen hesap sayısı 1731e yükseldi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2026 14:27

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, teknik analizler ve dijital ağ çözümlemeleri sonucunda 1352 FETÖ iltisaklı sosyal medya hesabı hakkında daha erişim engeli kararı alındığını, FETÖ bağlantılı erişime engellenen hesap sayısının 1731’e yükseldiğini bildirdi.

Haberin Devamı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yürütülen kapsamlı dijital izleme ve analiz çalışmaların aralıksız ve çok boyutlu şekilde devam ettiğini belirtti.

Duran, "30 Ocak 2026 tarihinde kamuoyuyla paylaştığımız üzere, FETÖ ve FETÖ ile iltisaklı 379 sosyal medya hesabı tespit edilmiş ve bu hesaplara yönelik erişim engeli tedbirleri derhal uygulanmıştır. Sonrasında yürütülen ilave teknik analizler ve dijital ağ çözümlemeleri neticesinde 1352 FETÖ iltisaklı sosyal medya hesabı hakkında daha erişim engeli kararı alınmıştır. Böylece FETÖ bağlantılı erişime engellenen hesap sayısı 1731’e yükselmiştir. Ayrıca yapılan detaylı incelemeler sonucunda; terörizmi öven, teşvik eden ve ülkemize karşı psikolojik harekat yürüttüğü tespit edilen 361 sosyal medya hesabı hakkında da Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımız başta olmak üzere kurumlarımızla tam bir eş güdüm ve koordinasyon içerisinde gerekli işlemler tesis edilmiş ve erişim engeli uygulanmıştır. Yapılan analizler; söz konusu dijital yapılanmaların sistematik dezenformasyon üretimi gerçekleştirdiğini, eş güdümlü propaganda faaliyetleri yürüttüğünü ve kamuoyunu manipüle etmeye yönelik organize hareket ettiğini açıkça ortaya koymaktadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye, terörle mücadelesini yalnızca fiziki sahada değil; dijital mecralarda da aynı kararlılık, hukuki meşruiyet ve koordinasyon anlayışıyla sürdürmektedir. Hiçbir terör örgütüne, hiçbir uzantısına ve milli güvenliğimizi hedef alan hiçbir dijital operasyona müsamaha gösterilmeyecektir. Türkiye, bütün kurumlarıyla dijital alandaki tehditlere karşı teyakkuz halindedir ve mücadelesini kesintisiz şekilde sürdürecektir" ifadelerini kullandı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İletişim Başkanı#Burhanettin Duran#FETÖ

BAKMADAN GEÇME!