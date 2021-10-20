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İletişim Başkanı Altun'un evinin fotoğraflanması davası; Kaftancıoğlu suçlamayı kabul etmedi

#İstanbul#Canan Kaftancıoğlu#Mahkeme
İletişim Başkanı Altunun evinin fotoğraflanması davası; Kaftancıoğlu suçlamayı kabul etmedi

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun'un evinin CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş tarafından fotoğraflanmasıyla ilgili sosyal medya hesabından "Yine gidecektir" şeklinde paylaşım yaptığı gerekçesiyle 'Suç işlemeye tahrik' ve 'Suçu ve suçluyu övme' suçlarından hakkında 10 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu suçlamayı kabul etmedi. Mahkeme, Suat Özçağdaş'ın tanık olarak dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Canan Kaftancıoğlu ve avukatları katıldı. Duruşmada müşteki Fahrettin Altun'u temsilen avukatı Cafer Tanrıkulu yer aldı. Canan Kaftancıoğlu savunmasında soruşturma aşamasında verdiği ifadesini tekrar ettiğini belirterek, "Benim CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'a müştekinin özel mülkünün fotoğraflarının çekilmesi ve kendisine aktarılması hususunda herhangi bir talimatım yoktur. İlçe başkanının bana gönderdiği fotoğraflar yoktur. Benim de böyle bir fotoğrafı Twitter hesabından paylaşımım yoktur. Belirtilen yazı Sabah Gazetesi'nin yazısıdır, gazetenin yazılarının üzerine biz eleştiri olarak yazdık. Ben suçlamayı kabul etmiyorum, beraatime karar verilmesini talep ederim" dedi.

Sanık avukatı Fikret İlkez, müvekkilinin savunmasına katıldığını, Sabah Gazetesi ile ilgili bir tweet atıldığını ve soruşturmanın eksik kaldığını öne sürdü. Avukat İlkez, müvekkilinin beraat etmesini talep etti.

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Duruşma savcısı, iddianamede sanık hakkında düzenlenen suçlardan birinin 'Suç işlemeye tahrik' olarak vasıflandırıldığını ve Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde Suat Özçağdaş hakkında dava görüldüğünü belirterek Suat Özçağdaş'ın bu davada tanık olarak dinlenmesini istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme, Suat Özçağdaş'ın tanık olarak dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın 21 Nisan 2020 tarihinde aynı partiye mensup iki kişiyle birlikte Üsküdar, Kuzguncuk Mahallesi'ne geldiği ve Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile ailesi tarafından kullanılan bahçeli evi görüş alanına alarak kendisine ait cep telefonuyla fotoğraf çektiği anlatılıyor. İddianamede Özçağdaş'ın görüntüleri CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na göndermek suretiyle ifşa ettiği belirtiliyor. Canan Kaftancıoğlu'nun Twitter hesabından yayımladığı "CHP ilçe başkanı görevini yaparak ve partisinin talimatıyla inşaatın yasak olduğu arsayı kontrol etmek için gitmiştir, yine gidecektir. CHP ilçe başkanına kamunun malım koruduğu, halkın hakkım hukukunu gözettiği için kimse dokunamaz" şeklinde paylaşımı iddianamede belirtiliyor. İddianamede Canan Kaftancıoğlu hakkında "Suç işlemeye tahrik" ve "Suçu ve suçluyu övme" suçlarından toplamda 9 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

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#İstanbul#Canan Kaftancıoğlu#Mahkeme

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