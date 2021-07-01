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hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 01.07.2021 - 21:44 | Son Güncelleme:

İletişim Başkanı Altun'dan YouTube sansürüne sert tepki: 'Bu riyakarlıktır'

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İletişim Başkanı Altun'dan YouTube sansürüne sert tepki: 'Bu riyakarlıktır'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un 24 Nisan'da Los Angeles ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen 'Şehit Diplomatlar Sergisi'nin açışında yaptığı konuşmasının YouTube tarafından sansürlendiği ortaya çıktı. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Altun, "Sözüm ona bu konuşma, nefret söylemi içeriyormuş. Lütfen kulak verin ve siz karar verin. Bu çifte standarttır, bu riyakarlıktır" ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla konuşmasının YouTube tarafından sansürlendiğini duyurdu.

Altun, tepkisini şu ifadelerle dile getirdi:

"Üzülerek belirtmek istiyorum ki, Şehit Diplomatlar Sergisinde yaptığım şu konuşma YouTube tarafından sansürlendi. Sözüm ona bu konuşma, nefret söylemi içeriyormuş. Lütfen kulak verin ve siz karar verin. Bu çifte standarttır, bu riyakarlıktır."

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