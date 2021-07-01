İletişim Başkanı Altun'dan YouTube sansürüne sert tepki: 'Bu riyakarlıktır'

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla konuşmasının YouTube tarafından sansürlendiğini duyurdu.

Altun, tepkisini şu ifadelerle dile getirdi:

"Üzülerek belirtmek istiyorum ki, Şehit Diplomatlar Sergisinde yaptığım şu konuşma YouTube tarafından sansürlendi. Sözüm ona bu konuşma, nefret söylemi içeriyormuş. Lütfen kulak verin ve siz karar verin. Bu çifte standarttır, bu riyakarlıktır."

Üzülerek belirtmek istiyorum ki, Şehit Diplomatlar Sergisinde yaptığım şu konuşma YouTube tarafından sansürlendi.

Sözüm ona bu konuşma, nefret söylemi içeriyormuş. Lütfen kulak verin ve siz karar verin.

Bu çifte standarttır, bu riyakarlıktır. pic.twitter.com/xLFLF3TChM — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 1, 2021

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