Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İletişim Başkanı Altun’dan Ukrayna’da saldırıya uğrayan Türk gazetecilere ilişkin açıklama

#Fahrettin Altun#Ukrayna#CNN TÜRK
İletişim Başkanı Altun’dan Ukrayna’da saldırıya uğrayan Türk gazetecilere ilişkin açıklama

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ukrayna'da saldırıya uğrayan Türk gazetecilere geçmiş olsun dileklerini iletti. Altun, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun basın mensuplarının hep yanında olduğunu belirtti.

Haberin Devamı

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Ukrayna’da saldırıya uğrayan A Haber muhabiri Orhan Sali’nin ülkemizde tedavisi sürerken, yine Kiev dolaylarında CNN Türk ekibine yeni bir saldırıda bulunulduğu haberini aldık. En büyük tesellimiz arkadaşlarımızın durumlarının iyi olması. A Haber ve CNN Türk’e büyük geçmiş olsun. Basın mensuplarımızı hedef alan bu çirkin saldırılar asla kabul edilemez. Onların her daim yanında ve haklarının arkasındayız. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ve Bakanlık çalışanları basın mensuplarımızın hep yanında oldular. Onlar da sağolsunlar, varolsunlar” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fahrettin Altun#Ukrayna#CNN TÜRK

BAKMADAN GEÇME!

Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu

Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu!

#Ukrayna Rusya Savaş
Zelenskinin direnişinde Saakaşvili detayı: Stratejisini onun hatası üzerine kurdu

Zelenski'nin 'direnişinde' Saakaşvili detayı: Stratejisini onun hatası üzerine kurdu

#Zelenski
Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

#Rusya-Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu

Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu!

#Ukrayna Rusya Savaş
Zelenskinin direnişinde Saakaşvili detayı: Stratejisini onun hatası üzerine kurdu

Zelenski'nin 'direnişinde' Saakaşvili detayı: Stratejisini onun hatası üzerine kurdu

#Zelenski
Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

#Rusya-Ukrayna