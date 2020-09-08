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AA
Haber Giriş: 08.09.2020 - 18:28 | Son Güncelleme:

İletişim Başkanı Altun'dan TRT muhabirinin hedef haline getirilmesine kınama

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İletişim Başkanı Altun'dan TRT muhabirinin hedef haline getirilmesine kınama
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT muhabirinin ırkçı Yunan internet sitesi tarafından hedef haline getirilmesini kınayarak, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güvencesiyle muhabirlerimiz görevlerini yapmaya devam edecektir. Buna hiçbir faşist unsur engel olamaz." ifadelerini kullandı.

Altun, geçen hafta Yunanistan'ın Meis Adası'nda görevli Anadolu Ajansı (AA) ekibinin kimlik bilgilerini paylaşan ırkçı Yunan haber sitesinin bu kez de TRT Haber muhabirinin bilgilerini yayınlamasına ilişkin, Twitter hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Altun, paylaşımında şunları kaydetti:

"Bu çağ dışı yaklaşımı şiddetle kınıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güvencesiyle muhabirlerimiz görevlerini yapmaya devam edecektir. Buna hiçbir faşist unsur engel olamaz."

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