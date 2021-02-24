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Haber Giriş: 24.02.2021 - 16:55 | Son Güncelleme:

İletişim Başkanı Altun'dan sert tepki

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İletişim Başkanı Altun'dan sert tepki
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ''PKK’ya payanda olmak için daha ne kadar alçalacaksınız? “Şehitlerimizi kimin öldürdüğünün önemi yok” ne demek? Devletimizin terörle mücadelesine destek vermiyorsunuz, bari terör örgütüne propaganda desteği vermeyin. Yeter artık!'' açıklamasında bulundu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabı üzerinden, ''PKK’ya payanda olmak için daha ne kadar alçalacaksınız? “Şehitlerimizi kimin öldürdüğünün önemi yok” ne demek? Devletimizin terörle mücadelesine destek vermiyorsunuz, bari terör örgütüne propaganda desteği vermeyin. Yeter artık!'' açıklamasında bulundu.

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