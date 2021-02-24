İletişim Başkanı Altun'dan sert tepki

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabı üzerinden, ''PKK’ya payanda olmak için daha ne kadar alçalacaksınız? “Şehitlerimizi kimin öldürdüğünün önemi yok” ne demek? Devletimizin terörle mücadelesine destek vermiyorsunuz, bari terör örgütüne propaganda desteği vermeyin. Yeter artık!'' açıklamasında bulundu.

PKK’ya payanda olmak için daha ne kadar alçalacaksınız?

“Şehitlerimizi kimin öldürdüğünün önemi yok” ne demek?

Devletimizin terörle mücadelesine destek vermiyorsunuz, bari terör örgütüne propaganda desteği vermeyin.

Yeter artık!!! — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 24, 2021