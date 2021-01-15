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GeriGündem İletişim Başkanı Altun'dan Özdağ, Uğuroğlu ve Hatipoğlu'na yapılan saldırılara sert tepki
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Gündem
AA
Haber Giriş: 15.01.2021 - 23:47 | Son Güncelleme:

İletişim Başkanı Altun'dan Özdağ, Uğuroğlu ve Hatipoğlu'na yapılan saldırılara sert tepki

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İletişim Başkanı Altun'dan Özdağ, Uğuroğlu ve Hatipoğlu'na yapılan saldırılara sert tepki
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu ve KRT TV programcısı Afşin Hatipoğlu'na yapılan saldırıları telin etti.

Fahrettin Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Orhan Uğuroğlu, Selçuk Özdağ ve Afşin Hatipoğlu'na yapılan saldırıları telin ediyorum. Failler en kısa sürede adalet önüne çıkarılacaktır. Devletimiz, demokrasi ve fikir özgürlüğünün teminatıdır."

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