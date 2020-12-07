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DHA
Haber Giriş: 07.12.2020 - 19:29 | Son Güncelleme:

İletişim Başkanı Altun'dan Kılıçdaroğlu'na tepki

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İletişim Başkanı Altun'dan Kılıçdaroğlu'na tepki
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM bütçe konuşmasında bir kez daha şahsımla ilgili asılsız değerlendirmelerde bulunmuştur" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM bütçe konuşmasında bir kez daha şahsımla ilgili asılsız değerlendirmelerde bulunmuştur. Diğer değerlendirmeleri arasında sözü edilmez ama yine de kayıt düşmek istedim" dedi.

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