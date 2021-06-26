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Gündem
AA
Haber Giriş: 26.06.2021 - 21:51 | Son Güncelleme:

İletişim Başkanı Altun'dan 'Katarlı öğrenciler' haberi için özür dilenmesine ilişkin açıklama

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İletişim Başkanı Altun'dan 'Katarlı öğrenciler' haberi için özür dilenmesine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi" şeklindeki haber sebebiyle ilgili kuruluşun 27 saat sonra özür dileğini belirterek, "Bu yalanın peşinden gidip sınav öncesi gençlerimizi provoke etmeye çalışan muhalefet mensupları ne yapacak? Tabii ki kafalarını kuma gömecekler." ifadesini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından, "Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi" şeklindeki haberin yayınlanmasının ardından ilgili yayın kuruluşunun bu haber sebebiyle özür dileyerek yaptığı düzeltmeyi paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, paylaşımında, şunları kaydetti:

"Evet, dünkü yalanı dolayısıyla ilgili kuruluş 27 saat sonra özür diledi. Peki ya şimdi bu yalanın peşinden gidip de sınav öncesi gençlerimizi provoke etmeye çalışan muhalefet mensupları ne yapacak? Tabii ki kafalarını kuma gömecekler. Onları gençlerimize havale ediyoruz."

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