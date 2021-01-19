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Gündem
DHA
Haber Giriş: 19.01.2021 - 20:38 | Son Güncelleme:

İletişim Başkanı Altun'dan Hrant Dink için anma mesajı

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İletişim Başkanı Altun'dan Hrant Dink için anma mesajı
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden gazeteci Hrant Dink’i vefatının 14’üncü yıldönümünde andı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin vicdanlı evladı, Anadolu’nun yürekli sevdalısıydı Hrant Dink. Bu toprakların harcındaydı onun alın teri, kalemi hep kardeşlik için çırpındı. Hain terör örgütü FETÖ Hrant’ı bizden koparalı 14 yıl oldu. Samimiyetini ve Anadolu’ya olan sevdanı her daim hatırlayacağız" ifadelerine yer verdi.

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