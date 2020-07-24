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Haber Giriş: 24.07.2020 - 16:30,Son Güncelleme:

İletişim Başkanı Altun'dan dikkat çeken '24 Temmuz' mesajı

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ayasofya'nın 86 yıl sonra tekrar ibadete açılmasına ilişkin bir açıklama yaptı. '24 Temmuz' tarihine dikkat çeken Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Temmuz 1999'da şiir okuduğu için girdiği Pınarhisar Cezaevinden çıktığını, 24 Temmuz 2020'de ise Cumhurbaşkanı olarak Ayasofya Camii'nin zincirlerini kırdığını söyledi.

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  • Son dakika haberi: Tarihi gün Ayasofya içinden ilk kareler
  • Son dakika haberi: Tarihi gün Ayasofya içinden ilk kareler
  • Son dakika haberi: Tarihi gün Ayasofya içinden ilk kareler
  • Son dakika haberi: Tarihi gün Ayasofya içinden ilk kareler
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"24 Temmuz 1999. Recep Tayyip Erdoğan şiir okuduğu için girdiği Pınarhisar Cezaevinden çıktı. Ve 24 Temmuz 2020’de ülkenin Cumhurbaşkanı olarak Ayasofya Camii’nin zincirlerini kırdı. Hamdolsun... Allah ondan razı olsun...

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