İletişim Başkanı Altun'dan dikkat çeken '24 Temmuz' mesajı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ayasofya'nın 86 yıl sonra tekrar ibadete açılmasına ilişkin bir açıklama yaptı. '24 Temmuz' tarihine dikkat çeken Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Temmuz 1999'da şiir okuduğu için girdiği Pınarhisar Cezaevinden çıktığını, 24 Temmuz 2020'de ise Cumhurbaşkanı olarak Ayasofya Camii'nin zincirlerini kırdığını söyledi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:
"24 Temmuz 1999. Recep Tayyip Erdoğan şiir okuduğu için girdiği Pınarhisar Cezaevinden çıktı. Ve 24 Temmuz 2020’de ülkenin Cumhurbaşkanı olarak Ayasofya Camii’nin zincirlerini kırdı. Hamdolsun... Allah ondan razı olsun...
24 Temmuz 1999.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 24, 2020
Recep Tayyip Erdoğan şiir okuduğu için girdiği Pınarhisar Cezaevinden çıktı.
Ve 24 Temmuz 2020’de ülkenin Cumhurbaşkanı olarak Ayasofya Camii’nin zincirlerini kırdı.
Hamdolsun... Allah ondan razı olsun... pic.twitter.com/5FnY5cFLjE
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