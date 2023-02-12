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İletişim Başkanı Altun’dan dezenformasyon uyarısı

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#Fahrettin Altun#Deprem#Dezenformasyon
İletişim Başkanı Altun’dan dezenformasyon uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2023 02:39

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından dezenformasyon içerikli paylaşımlara ilişkin, "Sosyal medya üzerinden kasıtlı şekilde yapılan yanlış ihbarlar arama kurtarma süreçlerini sekteye uğrattı” dedi.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yerli ve yabancı birçok uzman, Türkiye’nin ne kadar büyük ve görülmemiş bir felaket yaşadığına dikkati çekiyor. Bu depremde yeryüzünün nasıl yer değiştirdiğini ortaya koyan uydu görüntüleri de felaketin boyutunu gözler önüne seriyor. Bununla birlikte ne yazık ki insan hayatını tehdit eden başka bir tehlike de sürece eşlik ediyor. Özellikle doğal afet, terör saldırısı ve benzeri olağanüstü durumlarda dezenformasyonun can güvenliğini dahi tehlikeye attığını acı şekilde tecrübe ediyoruz. Bu son depremde de hem sosyal medya platformlarında hem de çeşitli dijital uygulamalarda dolaşan teyitsiz ve yalan bilgiler, kurtarma faaliyetlerine çok büyük zararlar verdi. Hem depremzedeler hem de sahada fedakarca çalışanlar bundan çok muzdarip oldu. Örneğin dün gece saatlerinde "Hatay'da baraj patladı, şehir sular altında kalacak" yalanı üzerine, şehri boşaltmaya çalışan vatandaşların yeni bir travma yaşamaları ve arama kurtarma faaliyetlerine ara verilmesi gibi telafisi mümkün olmayan sonuçlarla karşılaştık. Özellikle arama kurtarma faaliyetini sekteye uğratan böylesine ölümcül bir dezenformasyona karşı elbette yargı da harekete geçti. Depremzedelerin gündelik barınma ve ilaç gibi temel ihtiyaçlarını da kapsayan yanlış yönlendirici bilgiler de maalesef direkt insan hayatını tehlikeye atan dezenformasyonların başında yer aldı “ifadelerini kullandı.

"YANLIŞ İHBARLAR ARAMA KURTARMA SÜREÇLERİNİ SEKTEYE UĞRATTI"

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Dezenformasyonların çalışmaları olumsuz etkilediğini vurgulayan Altun, “Sosyal medya üzerinden kasıtlı şekilde yapılan yanlış ihbarlar da arama kurtarma süreçlerini sekteye uğrattı. Sosyal medya platformlarının dezenformasyonu çoğaltan ve doğru bilgiyi geri plana iten algoritmalarının nasıl çalıştığını da bu süreçte çok açık gördük. Dolayısıyla dezenformasyon yayan hesaplara ve kişilere karşı hepimiz tetikte olmalıyız. Bugünlerde bir olmanın, birlik olmanın ne denli önemli olduğunu tekrar idrak ediyoruz. Vefat eden vatandaşlarımıza tekrar Allah’tan rahmet, yaralı olarak kurtulanlara acil şifa diliyorum. Ülkemize, milletimize bir kez daha geçmiş olsun” ifadelerine yer verdi.

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#Fahrettin Altun#Deprem#Dezenformasyon

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