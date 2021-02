İletişim Başkanı Altun’dan Boğaziçi Üniversitesi açıklaması

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Boğaziçi Üniversitesindeki abluka girişimi ve yasa dışı gösteriler hakkında sosyal medya hesabından 'Boğaziçi’nde neler oluyor?' başlığıyla İngilizce bir video mesaj yayınladı.



İletişim Başkanı Altun, video mesajı Twitter hesabından 'Gençlerimizi ve üniversitelerimizi radikalizmden, terörizmden ve vandalizmden korumak için elimizden geleni yapacağız' ifadeleriyle paylaştı.



Altun, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın Boğaziçi Üniversitesi’ndeki yasa dışı eylemlere ilişkin açıklamalarına cevap niteliğindeki mesajında, "Bazı kişilerin Boğaziçi Üniversitesi’ne ilişkin durum hakkında yanlış bilgilendirildiği dikkati çekiyor. İfade özgürlüğü ve barışçıl protesto hakkıyla'‘ilgiliymiş gibi' davranmayı bırakalım. Cumhurbaşkanımız, anayasal yetkisinin bir parçası olarak bir rektör atadı. Bunun üzerine, küçük ve radikal bir grup, rektörlük binasının çevresini sardı, çıkışları kapattı ve binayı işgal etmeye kalktı. Dolayısıyla, polisten müdahale etmesi istendi ve kanunlara karşı geldiği için gözaltına alınanlar oldu. İşlenen suçların arasında 'kişiyi özgürlüğünden mahrum bırakmak' ve 'kamu malına zarar vermek' var. Dünyada hiçbir ülke, radikal unsurların kamu görevlilerini tehdit etmesine ve yasal bir atamaya karşı bu kişileri alıkoyma teşebbüsüne izin vermez" dedi.



'BOĞAZİÇİ'NİN İTİBARINI LEKELEMEYE YÖNELİK GİRİŞİMLERİ KINIYORUZ'



Altun, radikalleşmenin, Türkiye'nin üniversite kampüslerinde süregelen bir sorun olduğunu belirterek, "Son yıllarda, aynı üniversitenin radikalleşmiş öğrencileri arasından PKK/YPG gibi terör örgütlerine katılanlar olmuştur. Terör örgütlerinin gençlerimizi ağlarına düşürdüğü karanlığa ışık tutmaya devam edeceğiz. Ayrıca, küçük bir grubun radikal görüşlerini, haksız yere bütün bir topluluğun fikirleriymiş gibi göstermek suretiyle Boğaziçi Üniversitesi’nin itibarını lekelemeye yönelik girişimleri de kınıyoruz. Bu vesileyle, radikalleşme ile mesafelerini koruyan çoğunluktaki Boğaziçi öğrencilerini selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

What’s happening at Boğaziçi?

We will do what it takes to protect our youth and universities from radicalization, terrorism, vandalism.



Boğaziçi’nde neler oluyor?

Gençlerimizi, üniversitelerimizi radikalizmden, terörizmden, vandalizmden korumak için elimizden geleni yapacağız. pic.twitter.com/2fmJrqIhzV