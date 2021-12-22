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İletişim Başkanı Altun'dan 'basın' mesajı: 'Çalışma şartlarını iyileştirmek için çalışıyoruz'

#Fahrettin Altun#Basın#Ahmet Demir
İletişim Başkanı Altundan basın mesajı: Çalışma şartlarını iyileştirmek için çalışıyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, basın mensuplarının çalışma şartlarının iyileştirilmesi, meslek hayatlarında kolaylaştırılması, mesleki gelişimlerine katkı sunulması ve mesleklerini icra ederken karşılaştıkları sorunları ortadan kaldırılması için birçok faaliyet ve proje gerçekleştirdiklerini söyledi.

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Türkiye Haber Kameramanları Derneğince her yıl, haberleri görüntüleri ile süsleyen haber kameramanlarına birçok kategoride ödül veriliyor. Bu kapsamda, Türkiye Haber Kameramanları Derneğince düzenlenen 25. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması’nın ödül gecesi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un katılımı ile İletişim Başkanlığı binasında düzenlendi. Basın camiasından çok sayıda muhabir ve kameramanın katıldığı toplantıda, Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel de yer aldı.

Altun burada yaptığı konuşmasında, basın mensuplarının çalışma şartlarının iyileştirilmesi, meslek hayatlarının kolaylaştırılması, mesleki gelişimlerine katkı sunulması ve mesleklerini icra ederken karşılaştıkları güçlüklerin ortadan kaldırılması doğrultusunda birçok faaliyet ve proje gerçekleştirdiklerini söyledi.

Altun, haber kameramanlığının, gazetecilik mesleğinde hayati bir yere sahip olduğunun altını çizerek, “Haber kameramanları ülkenin ve dünyanın dört bir yanında meydana gelen olayları, gelişmeleri yerinde görüntüleyerek ve bu görüntülerin kamuoyuna ulaşmasını temin ederek bir nevi insanların uzaklardaki gözü oluyorlar. Üstelik bu çalışmaların ağır cihazları ve ekipmanları taşımanın ve kullanmanın fiziksel zorluklarına rağmen gerçekleştirilmesi ayrıca takdire şayan bir durumdur” dedi.

AHMET DEMİR KARDEŞİMİZİN UĞRADIĞI FİZİKSEL SALDIRIYI EN SERT ŞEKİLDE KINIYORUM"

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Haber kameramanlarının savaş, doğal afet ve toplumsal olaylar gibi gelişmeleri takip ederken oldukça zor şartlar altında görevlerini yerine getirdiğini hatırlatan Altun, “Ancak, vatandaşlarımızın haber alma haklarını kullanabilmeleri için çaba gösteren basın emekçilerine dönem dönem fiziksel veya psikolojik şiddet uygulandığına büyük bir üzüntüyle şahitlik ediyoruz. Bunun son örneğini, geçtiğimiz günlerde bir canlı yayın sırasında Ahmet Demir isimli basın emekçisi kardeşimizin uğradığı fiziksel saldırıda gördük. Üstelik bu vahim olayın medya sektöründen başka bir isim tarafından gerçekleştirilmiş olması üzüntümüzü katlamıştır. Ben Ahmet kardeşimizi arayıp geçmiş olsun dileklerimi iletmiştim. Bir kez daha saldırıyı en sert şekilde kınıyor, huzurlarınızda Ahmet kardeşimize tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” diye konuştu.

“BÜTÜN ALANLARDA ÇOK BOYUTLU SALDIRILARLA KARŞILAŞIYORUZ”

Altun, yalanın ve dezenformasyonun gerçeğin ve doğrunun yerini almaya başladığı bir dönemden geçildiğini ifade ederek şunları kaydetti:

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“Türkiye bu dönemin beraberinde getirdiği tehditlerine belki de en fazla maruz kalan ülkelerdendir. Siyasetten ekonomiye ve medyaya kadar bütün alanlarda çok boyutlu saldırıyla karşı karşıyadır. Tüm bu saldırılara rağmen, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güvenlikten dış politikaya, ulaşımdan eğitime her alanda yaptığımız büyük atılımlarla yolumuza, hedeflerimize emin adımlarla yürüyoruz. Böyle bir dönemde siyasiler kadar, yöneticiler kadar basın mensuplarının da hakikatin savunucusu olması büyük bir önem arz ediyor.”

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Tören, Altun’un konuşmasının ardından kameramanlara ödüllerin takdim edilmesi ile devam etti.

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#Fahrettin Altun#Basın#Ahmet Demir

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