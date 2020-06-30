İletişim Başkanı Altun'dan Bakan Albayrak'a yönelik çirkin paylaşımlara tepki: 'Örgütlü ahlaksızlık...'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dördüncü kez baba oldu. Berat Albayrak ve Esra Albayrak çifti yeni doğan bebeklerine Hamza Salih adını verdi.

Bir Twitter kullanıcısının çirkin paylaşımı ise büyük tepki çekti. Bakan Albayrak ve eşini doğrudan hedef alan ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüdü, Albayrak'a destek mesajları yağdı.

ALTUN: "BU ÖRGÜTLÜ AHLAKSIZLIĞA KARŞI TEPKİSİZ KALANLARIN RİYAKARLIĞINI DA GÖRMEZDEN GELEMEYİZ"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

Altun'un açıklaması şöyle:

Sayın Bakanımız Berat Albayrak’ı ve eşi Esra Albayrak Hanımefendi’yi dün gece dünyaya gelen yeni yavruları vesilesiyle tebrik ediyorum. Hamza Salih’in ailesi, vatanı ve milleti için hayırlı bir evlat olmasını Cenab-ı Allah’tan diliyorum.

Bu güzel haber karşısında bile, insanlıktan nasibini almamış bir güruh, anneliğin kutsiyetini ve çocukluğun masumiyetini hiçe sayarak organize bir saldırı ve hakaret furyası başlattı. Bu tavrı esefle kınıyor, şiddetle lanetliyorum.

Vicdan ve ahlaktan yoksun bu arsızlığın manevi, kültürel ve toplumsal değerlerimiz içerisinde asla yeri yoktur. Bu örgütlü ahlaksızlığa karşı tepkisiz kalanların riyakarlığını da görmezden gelemeyiz.

İkiyüzlülüğü ve ahlaksızlığı zihniyetlerinin bir parçası haline getirenlere karşı biz hakikatin ve ahlakın tarafı olmayı sürdüreceğiz. Kimse hakarete uğramasın, kimsenin izzeti hedef alınmasın diye daha çok mücadele edeceğiz.

"İKİYÜZLÜSÜNÜZ, RİYAKARSINIZ!"

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'ın dün gece dünyaya gelen bebekleri için çirkin paylaşımlarda bulunanlar hakkında sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Muş'un paylaşımı şöyle;

Haysiyetsiz, alçak bir twitter tetikçisi, Sayın Bakanımız Berat Albayrak’ın ailesine yönelik ahlaksız bir paylaşımda bulunmuş.

Bu şerefsiz, yargıya hesap verecek elbette!

Bu alçaklara sessiz kalıp çifte standartlı davranan CHP'ye sesleniyorum: İkiyüzlüsünüz, riyakarsınız!