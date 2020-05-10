MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİletişim Başkanı Altun'dan 'Anneler Günü' paylaşımı
GeriGündem İletişim Başkanı Altun'dan 'Anneler Günü' paylaşımı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 10.05.2020 - 09:12,Son Güncelleme:

İletişim Başkanı Altun'dan 'Anneler Günü' paylaşımı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İletişim Başkanı Altun'dan 'Anneler Günü' paylaşımı
Abone Olgoogle-news

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İletişim Başkan Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün merhamet ve vicdanlarıyla ufkumuzu, gönlümüzü ve geleceğimizi aydınlatan, beşeriyet toprağını her daim sevgi ile sulayarak bizleri insan olma idrakine erdiren annelerimizin günü...Ömrümüzün bereketi ve cennetimizin anahtarı olan tüm annelerimizin günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle