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İletişim Başkanı Altun: "Türkiye'nin girişimlerini destekleyin"

#Fahrettin Altun#Ukrayna#Rusya
İletişim Başkanı Altun: Türkiyenin girişimlerini destekleyin

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemiz, bölgesinde ve dünyada istikrar sağlayıcı bir güçtür. Bu vizyon doğrultusunda Türkiye bir kez daha, Rusya- Ukrayna savaşını etkili bir diplomasiyle sona erdirmek için elinden geleni yapmaktadır” dedi. Ayrıca Altun, " İlgili bütün tarafları, Türkiye'nin diplomatik girişimlerini desteklemeye davet ediyoruz zira biz, barış ve istikrar davası için üzerimize düşeni yapmaya her zaman hazırız" açıklamasında bulundu.

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Türkiye’nin küresel krizlerin çözülmesi ve bölgesel ihtilafların sona erdirilmesinde aktif bir rol oynamaya devam ettiğini vurgulayan İletişim Başkanı Altun, Türkiye, barış ve istikrarın hizmetinde sürdürülebilir bir küresel sistem inşa etmek için her zaman bir yol haritası sağlamaktadır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemiz, bölgesinde ve dünyada istikrar sağlayıcı bir güçtür. Bu vizyon doğrultusunda Türkiye bir kez daha, Rusya- Ukrayna savaşını etkili bir diplomasiyle sona erdirmek için elinden geleni yapmaktadır" ifadelerine yer verdi.

"İLGİLİ BÜTÜN TARAFLARI, TÜRKİYE'NİN DİPLOMATİK GİRİŞİMLERİNİ DESTEKLEMEYE DAVET EDİYORUZ"

Erdoğan'ın, krizin ilk gününden bu yana Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile doğrudan görüşmeler gerçekleştirdiğine işaret eden Altun, "Dışişleri Bakanlığımız ve diplomatik misyonlarımız da iki taraf arasında aracılık etmektedir. Bu girişimler, Türkiye'nin, her iki tarafla da görüşen ve tarafları masaya getiren bir güç olduğu gerçeğini kanıtlamaktadır. Ülkemizin başarılı diplomatik inisiyatifi, Ukrayna ve Rusya Dışişleri Bakanlarını, Antalya Diplomasi Forumu'nda bir araya getirmeyi başardı. Antalya Diplomasi Forumu, ihtilafın başından bu yana iki Dışişleri Bakanı arasındaki en üst düzey görüşme oldu. Görüşmelerin son turu, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın inisiyatifi sonucu İstanbul'da gerçekleşti. Ukrayna ve Rusya'nın müzakere ekipleri arasında Türkiye'de gerçekleştirilen görüşmeler bize ve bütün dünyaya, krizin hızla çözülebileceğine dair umut verdi. Türkiye Ukrayna ve Rusya arasında barışın ve istikrarın tesisi için gayret göstermekten vazgeçmeyecektir. Bölgemiz daha fazla ihtilafı ve insani krizi kaldıramaz. İlgili bütün tarafları, Türkiye'nin diplomatik girişimlerini desteklemeye davet ediyoruz zira biz, barış ve istikrar davası için üzerimize düşeni yapmaya her zaman hazırız" değerlendirmesinde bulundu.

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#Fahrettin Altun#Ukrayna#Rusya

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