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Gündem
DHA
Haber Giriş: 25.06.2021 - 13:26 | Son Güncelleme:

İletişim Başkanı Altun: Türkiye Grand Prix'sinin yarış takviminde yer alması mutlu etti

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İletişim Başkanı Altun: Türkiye Grand Prix'sinin yarış takviminde yer alması mutlu etti

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye Grand Prix'sinin yeniden Formula 1 yarış takviminde yer alması hepimizi mutlu etti" dedi.

İletişim Başkanı Altun, Twitter'daki hesabından Formula 1'in, Türkiye'nin 2021 takviminde yer alacağı açıklamasını paylaşarak, "Türkiye Grand Prix'sinin yeniden Formula 1 yarış takviminde yer alması hepimizi mutlu etti. 1-3 Ekim'deki yarışları ülkemizin yüksek organizasyon kapasitesi ve sıcak misafirperverliğiyle en iyi şekilde düzenlemek için sabırsızlanıyoruz" dedi.

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