İletişim Başkanı Altun: Türkiye-Almanya ilişkilerini zehirliyorsunuz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Alman medya kuruluşu Deutsche Welle'nin Bakan Çavuşoğlu'yla ilgili haberini Twitter hesabından paylaşarak, "Dışişleri Bakanımız bu sözde haberi dün gece yalanladı. Buna rağmen bu yalanda ısrar ediyorsunuz. Amacınız, habercilik yapmak olsa bu sözde haberi geri çeker ve özür dilerdiniz. Sadece 'yalan haber' yapmıyor, Türkiye-Almanya ilişkilerini de zehirliyorsunuz" ifadelerini kullandı.
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