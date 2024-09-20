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İletişim Başkanı Altun: Soykırıma sessiz kalmak, tüm trajediye ortak olmaktır

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#Fahrettin Altun#İsrail#Gazze
İletişim Başkanı Altun: Soykırıma sessiz kalmak, tüm trajediye ortak olmaktır
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2024 21:10

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin, "Bu soykırıma sessiz kalmak, tüm bu trajediye de ortak olmaktır. Adalet adına, insanlığın vicdanı adına, yarınlarımız adına artık sesimizi yükseltmeli, bu katliamı durdurmak için bir an evvel harekete geçmeliyiz" dedi.

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İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze halkı, dünyanın şahit olduğu en vahşi saldırılardan birine 350 gündür maruz kalıyor. İnsanlık, 7 Ekim'den bu yana vicdanında derin yaralar açan bu trajediyi izliyor. Gazze'de insanlığın utanç sayfası yazılıyor. Şehirler bombalanıyor, camiler, hastaneler, okullar yerle bir ediliyor. Masum siviller, gazeteciler, çocuklar ve hatta bebekler bilinçli ve sistemli şekilde hedef alınıyor. Uluslararası hukuku hiçe sayan İsrail, kural tanımaz bir şekilde doğru bilgi kaynaklarına yönelik baskı ve şiddet politikası yürütüyor. Hakikat uğruna bölgede yaşananları dünyaya duyurmaya çalışan gazeteciler, katlediliyor. Bugün, soykırımın 350'nci günü. Bu soykırıma sessiz kalmak, tüm bu trajediye de ortak olmaktır. Adalet adına, insanlığın vicdanı adına, yarınlarımız adına artık sesimizi yükseltmeli, bu katliamı durdurmak için bir an evvel harekete geçmeliyiz" ifadelerini kullandı.

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#Fahrettin Altun#İsrail#Gazze

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