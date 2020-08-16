İletişim Başkanı Altun o anları paylaştı: Milletini kayıtsız seveni, millet de olduğu gibi sever

Erdoğan, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'ndaki programı sırasında down sendromlu bir gençle görüntülü telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, elleriyle işaret ederek gence onu ne kadar sevdiğini söylerken, "Ama sen bana göstermiyorsun, ne kadar seviyorsun göster bakalım." dedi.

Görüşmede genç de Erdoğan'a olan sevgisini ifade etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan tarafından kaydedilen görüntüleri, İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından paylaştı.

Altun, paylaşımında, "Milletini kayıtsız seveni, millet de olduğu gibi sever. Down sendromlu bir kardeşimizle Sayın Cumhurbaşkanımızın samimi görüntülü sohbeti." ifadesini kullandı.

Milletini kayıtsız seveni, Millet de olduğu gibi sever. Down sendromlu bir kardeşimizle Sayın Cumhurbaşkanımızın samimi görüntülü sohbeti...

Video kayıt: @CK_Samsun pic.twitter.com/NY4Jg6Nsw5 — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) August 16, 2020

RİZE-ARTVİN HAVALİMANI İNŞAATINDA İNCELEMELERDE BULUNDU

Erdoğan, Ayder Yaylası'ndaki incelemelerinin ardından kara yoluyla Rize-Artvin Havalimanı şantiyesine hareket etti.

Yol boyunca Cumhurbaşkanlığı otobüsü üzerinden vatandaşları selamlayan Erdoğan, Ayder Yaylası'na çıkarken dönüş yolunda çay içme sözü verdiği haşlanmış mısır satan kadının yanına uğradı. Erdoğan, burada ikram edilen çayı içti ve sohbet etti.

Sevgi gösterisinde bulunanları selamlarken karşılaştığı vatandaştan sigara paketini alan Erdoğan, sigarayı bırakma sözü aldı.

Erdoğan, otobüsün üzerinden bir gencin tulum dinletisini izledi.

Daha sonra havalimanı inşaatını inceleyen Erdoğan, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Erdoğan, şantiye çıkışında işçilerle fotoğraf çektirdi.