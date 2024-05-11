İletişim Başkanı Altun: Miçotakis pazartesi günü ülkemize ziyaret gerçekleştirecek

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye Araştırmaları Vakfı ve "Institute of Global Affairs" iş birliğinde düzenlenen Türk-Yunan Medya ve Akademi Forumu'nda konuştu.

Altun, "Türkiye ve Yunanistan ilişkileri her şeyden önce bir komşuluk ilişkisidir. Ve bu iki ülkenin coğrafi yakınlığına bağlı olarak şekillenir. Bununla birlikte bu iki ülke jeopolitik anlamda dünyanın en çetin bölgelerinden birinde konumlanmış durumdadır. Türkiye ve Yunanistan’ı bir araya getiren coğrafi yakınlık ve her ikisinin birden muhatap olduğu jeopolitik zorluklar, meydan okumalar, iki ülke ilişkilerini ele alırken bizlerin hiç kuşkusuz sıklıkla referans verdiğimiz unsurlardır. Bununla birlikte Türkiye ve Yunanistan ilişkilerinde dikkate değer bir başka husus daha vardır o da Türkiye ve Yunanistan arasındaki tarihsel kültürel toplumsal bağlardır, müşterek ve derin bağlardan bahsediyoruz." dedi.

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Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexandra Papadopoulou ise foruma Yunanistan’dan gerçekleştirdiği videolu bağlantı ile katılım sağladı.

"BAĞLARIN NE DENLİ GÜÇLÜ OLDUĞUNU ACI TECRÜBELERLE GÖRDÜK"

İletişim Başkanı Altun, ülkemizde yaşanan 6 Şubat depremleri ve Yunanistan’da meydana gelen orman yangınları esnasında geliştirilen dayanışma ruhuna dikkat çekerek, "Bu bağların ne denli güçlü olduğunu yakın bir zamanda yaşadığımız acı tecrübelerde hep birlikte gördük. Gerek Türkiye’de yaşadığımız 6 Şubat depremleri sürecinde, gerekse Yunanistan’da meydana gelen büyük orman yangınları esnasında ülkelerimizin karşılıklı olarak sergiledikleri dayanışma ruhu, bu yakınlığın somut bir nişanesi oldu. Türkiye ve Yunanistan arasındaki bir dostluk ve dayanışma iradesi, diplomatik girişimler ile hiç kuşkusuz daha da geliştirilmesi, daha da ileriye taşınması gereken bir kazanımdır. Öyle inanıyorum ki Türkiye ve Yunanistan arasında karşılıklı olarak sergilenecek samimi gayretler, sadece ülkelerimize de kazandırmayacaktır. Aynı zamanda bölgemize barış istikrar ve refahın gelmesine de katkı sunacaktır. Böylelikle küresel barış istikrar ve güvenliğe de katkı sağlayacaktır." dedi.

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"TAM ANLAMIYLA KÜRESEL BELİRSİZLİK ÇAĞINDA YAŞIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Atina ziyaretine atıfta bulunan Altun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 2023 yılı aralık ayının başındaki Atina ziyaretlerinde, Türkiye ve Yunanistan arasında tüm dünyaya örnek gösterilecek iş birliklerinin kurulmasının önemini vurgulamışlardır. İkili ve bölgesel faydalarının yanı sıra bu iş birliği girişimlerinin küresel anlamda da ne denli kıymetli ne denli anlamlı olduğunu, zannediyorum söylemeye bile gerek yok. Sadece 2020 yılından bu yana yaşadığımız krizlere dönüp bakalım. Pandemi, ekonomik krizler, gıda krizleri, tedarik zinciri krizleri, enerji krizleri, afetler vs… Yine bunlara eklenen Rusya ve Ukrayna Savaşı, yine 7 Ekim’den bu yana İsrail’in Gazze’de fütursuzca sürdürdüğü ve sadece Orta Doğu‘yu değil tüm dünya barışını tehdit eden saldırıları… Bugün bütün bunları göz önünde bulundurduğumuza şunu açık ve net bir şekilde söylememiz gerekir ki, biz tam anlamıyla bir küresel belirsizlik çağında yaşıyoruz." diye konuştu.

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"SAYIN ERDOĞAN VE MİÇOTAKİS’İN İLİŞKİLERİ ÇOK ÖNEMLİ"

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in iki gün sonra Türkiye’ye geleceğini belirten Altun, "Kıymetli misafirler, yedi yıl sonra ilk kez 7 Aralık 2023 tarihinde Atina’da gerçekleştirilen 5. Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi toplantısıyla iki ülke bu potansiyellerden faydalanma iradesini, bizzat liderler düzeyinde ortaya koymuştur. Orada imzalanan 15 farklı iş birliği anlaşması ve Atina bildirgesi, bu gerçeğin en önemli göstergesidir. Yine Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Sayın Miçotakis, ortaya koydukları mevcut sorunlarımızın yapıcı diyalog, iyi komşuluk ilişkileri ve uluslararası hukuk çerçevesinde çözüme kavuşturulması yönündeki irade de çok önemli bir unsurdur. 2021 yılından itibaren başlatılan pozitif gündem girişimi, karşılıklı ziyaretlerle, iş birliği anlaşmalarıyla ve bugün düzenlediğimiz panel gibi organizasyonlarla kökleşmekte, kurumsallaşmaktadır. Bu bizim için büyük bir memnuniyet vesilesidir. Yunanistan Başbakanı Sayın Miçotakis, iki gün sonra 13 Mayıs pazartesi günü ülkemize gerçekleştireceği ziyaretinde yine ikili ilişkilerimizin güçlendirmesi açısından son derece önemli olduğunu ciddi bir fırsat olduğunu düşünüyoruz.’’ ifadelerini kullandı.

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"İKİ ÜLKE ARASINDAKİ DOSTLUĞU SÜRDÜRECEĞİZ"

Foruma Yunanistan’dan videolu bağlantıyla katılan Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexandra Papadopoulou, daha önce yaşanan gerilimin yerini dostluğa bıraktığını vurgulayarak, "Daha pek çok alanda iki ülke arasındaki dostluğu ve işbirliğini sürdürme fırsatı aramaya devam edeceğiz. 2021 yılında ilişkilerimiz gerildi fakat stratejik bir kararla anlaşmazlıklara değil ortak çıkarlara odaklandık. Bu yaklaşım gerilimli bütün alanlarda devam ediyor" şeklinde konuştu.

İş birliğini artırmak amacıyla akademisyenler ve uzmanların görüşlerine yer verilen panel, moderatör Prof. Enes Bayraklı, konuşmacı Adnan Polat, Byron Nikolaides, Prof. Nikolaos Vettas ve Prof. Dr. Zuhal Mert Uzuner’in soru-cevapları ile sona erdi.