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AA
Haber Giriş: 18.12.2020 - 22:22 | Son Güncelleme:

İletişim Başkanı Altun: 'Kötü geçmişlerini Cumhurbaşkanımıza saldırarak örtemezler'

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İletişim Başkanı Altun: 'Kötü geçmişlerini Cumhurbaşkanımıza saldırarak örtemezler'
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Doğum gününe resmi heyet gönderecek kadar Hitler-Nazi hayranı olanları, Goebbels'i özel misafir olarak ağırlayıp icazet alanları, imrendikleri faşist Mussolini'ye her fırsatta selam gönderenleri milletimiz çok iyi tanıyor. Kötü geçmişlerini Cumhurbaşkanımıza saldırarak örtemezler." ifadelerini kullandı.

Altun, Twitter hesabından, 1932, 1938 ve 1941 yıllarına ait "Kemalist Türkiye'den faşist İtalya'ya selam", "Milli Şefimizle Führer arasında samimi tebrikler" başlıklı ve "Nazi Almanyası'nın Propaganda Bakanı Joseph Goebbels'in İstanbul'a gelişi"yle ilgili haberlerin yer aldığı gazete kupürlerini paylaştı.

Fahrettin Altun, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Doğum gününe resmi heyet gönderecek kadar Hitler-Nazi hayranı olanları, Goebbels'i özel misafir olarak ağırlayıp icazet alanları, imrendikleri faşist Mussolini'ye her fırsatta selam gönderenleri milletimiz çok iyi tanıyor. Kötü geçmişlerini Cumhurbaşkanımıza saldırarak örtemezler."

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