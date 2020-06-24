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GeriGündem İletişim Başkanı Altun, İsrail polisinin Kudüs'te TİKA tabelasını sökmesine ilişkin açıklamada bulundu
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Gündem
AA
Haber Giriş: 24.06.2020 - 21:32,Son Güncelleme:

İletişim Başkanı Altun, İsrail polisinin Kudüs'te TİKA tabelasını sökmesine ilişkin açıklamada bulundu

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İletişim Başkanı Altun, İsrail polisinin Kudüs'te TİKA tabelasını sökmesine ilişkin açıklamada bulundu
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İsrail polisinin, Kudüs'te Yusufiye Mezarlığı'ndaki TİKA tabelasını sökmesi, dünyanın her yerinde mazlumların sığınağı olan ay yıldızlı bayrağımıza duyduğu derin öfkenin bir tezahürüdür." ifadesini kullandı.

Altun, Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İsrail polisinin, Kudüs'te TİKA tarafından yeniden ihya edilen Yusufiye Mezarlığı'ndaki TİKA tabelasını sökmesi, dünyanın her yerinde mazlumların sığınağı olan ay yıldızlı bayrağımıza duyduğu derin öfkenin bir tezahürüdür. Bu tahammülsüzlüğün sebebi gayet iyi bilinmektedir."

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