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Haber Giriş: 14.02.2021 - 23:33 | Son Güncelleme:

İletişim Başkanı Altun: HDP demek PKK demektir

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İletişim Başkanı Altun: HDP demek PKK demektir
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İletişim Başkanlığı, HDP ile terör örgütü PKK arasındaki ilişkiyi anlatan İngilizce video yayınladı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "HDP demek PKK demektir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Halkların Demokratik Partisi (HDP) ile bölücü terör örgütü PKK arasındaki ilişkiyi anlatan İngilizce bir video hazırladı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, videoyu Twitter hesabından paylaşarak, "Buradan avazımız çıktığı kadar gür bir sesle haykırıyoruz. HDP demek PKK demektir. HDP, PKK’dan aldığı emirle hareket eden bir siyaset kuklasıdır. Bu gerçeği bugün bir kere daha gördük. HDP’yle olan ittifakları zarar görmesin diye PKK’nın adını dahi anamayanları da gördük" dedi.

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