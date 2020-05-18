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DHA
Haber Giriş: 18.05.2020 - 21:14,Son Güncelleme:

İletişim Başkanı Altun: "Hainleri bu topraklardan kazıyacağız"

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İletişim Başkanı Altun: "Hainleri bu topraklardan kazıyacağız"
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Terör örgütü PKK şiddet ve zulümden başka kutsalı olmadığını bir kez daha gösterdi. Hainleri bu topraklardan kazıyacağız" dedi.

Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kars'ta, kahraman askerlerimiz ile teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan askerimize Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Terör örgütü PKK şiddet ve zulümden başka kutsalı olmadığını bir kez daha gösterdi. Hainleri bu topraklardan kazıyacağız" ifadelerine yer verdi.

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