MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİletişim Başkanı Altun: Eli kanlı örgütün kökünü kazıyacağız
GeriGündem İletişim Başkanı Altun: Eli kanlı örgütün kökünü kazıyacağız
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
DHA
Haber Giriş: 18.02.2021 - 00:24 | Son Güncelleme:

İletişim Başkanı Altun: Eli kanlı örgütün kökünü kazıyacağız

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İletişim Başkanı Altun: Eli kanlı örgütün kökünü kazıyacağız
Abone Olgoogle-news

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 5 yıl önce Ankara Merasim Sokakta PKK tarafından gerçekleştirilen saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada "Kadın, genç, yaşlı, çocuk ayırt etmeyen bu eli kanlı örgütün kökünü kazıyacağız" ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı tarafından Ankara Merasim Sokaktaki saldırıyla ilgili hazırlanan videoyu Twitter hesabından paylaştı. Altun, yaptığı açıklamada "Bugün, terör örgütü PKK tarafından Ankara Merasim Sokak'ta gerçekleştirilen, 29 vatandaşımızın hayatını kaybettiği alçak saldırının 5'inci yıl dönümü. Kadın, genç, yaşlı, çocuk ayırt etmeyen bu eli kanlı örgütün kökünü kazıyacağız. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi