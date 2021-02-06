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Haber Giriş: 06.02.2021 - 13:47 | Son Güncelleme:

İletişim Başkanı Altun duyurdu: 2.5 milyona yakın destek verildi

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İletişim Başkanı Altun duyurdu: 2.5 milyona yakın destek verildi
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için sosyal paylaşım sitesi Twitter'da ’#ErdoğanınYanındayız’ etiketi ile başlatılan kampanyaya 2.5 milyona yakın destek verildiğini duyurdu.

Twitter'dan açıklama yapan İletişim Başkanı Altun, ''Saatler içinde muhteşem bir heyecan ve hızla #ErdoğanınYanındayız etiketine 2.5 milyona yakın destek verildi. Aziz milletimizin sayın Cumhurbaşkanımıza duyduğu bu sevgi ve muhabbet dosta güven düşmana korku vermiştir. Durmak yok yola devam inşallah!'' ifadelerini kullandı.

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