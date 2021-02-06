İletişim Başkanı Altun duyurdu: 2.5 milyona yakın destek verildi

Twitter'dan açıklama yapan İletişim Başkanı Altun, ''Saatler içinde muhteşem bir heyecan ve hızla #ErdoğanınYanındayız etiketine 2.5 milyona yakın destek verildi. Aziz milletimizin sayın Cumhurbaşkanımıza duyduğu bu sevgi ve muhabbet dosta güven düşmana korku vermiştir. Durmak yok yola devam inşallah!'' ifadelerini kullandı.

Saatler içinde muhteşem bir heyecan ve hızla #ErdoğanınYanındayız etiketine 2.5 milyona yakın destek verildi. Aziz milletimizin sayın Cumhurbaşkanımıza duyduğu bu sevgi ve muhabbet dosta güven düşmana korku vermiştir. Durmak yok yola devam inşallah! — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 6, 2021