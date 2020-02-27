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DHA
Haber Giriş: 27.02.2020 - 22:18,Son Güncelleme:/

İletişim Başkanı Altun: Bu saldırılara karşılık vermeye devam edeceğiz

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İletişim Başkanı Altun: Bu saldırılara karşılık vermeye devam edeceğiz
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, gündeme ilişkin yaptığı açıklamada, "Katil rejim İdlib'de sivillere ve bizim askerlerimize saldırıyor. Bu saldırılara karşılık veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz" dedi.

Fahrettin Altun, Twitter adresinden gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Altun, "Zaman daralıyor. Katil rejim İdlib'de sivillere ve bizim askerlerimize saldırıyor. Bu saldırılara karşılık veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Bu saldırıların sürmesi halinde rejimin daha fazla insanı katletmesinin ve yerlerinden etmesinin önüne geçmek için planlarımızı uygulayacağız. Rejimin İdlib'den sivil halkı yerinden etmesine izin vermeyeceğiz. İdlib, Rusya ile yapmış olduğumuz anlaşma uyarınca bir çatışmasızlık bölgesidir. Diplomatik ve siyasi platformlarda bir çözüm bulunmaması halinde bu insani felaketi durdurmak için başka önlemler almaktan çekinmeyeceğiz.

Uluslararası toplum rejimin İdlib'de vahşeti yaşattığını nihayet görmeye başladı. Ancak bu konuda sadece açıklamalar yapmak tek başına yeterli değil. Uluslararası toplumun sağduyulu üyeleri bir an önce harekete geçmelidir. Bölge halkının güvenliği ve bölgenin istikrarı tehlikededir" ifadelerini kullandı.

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