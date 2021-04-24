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İletişim Başkanı Altun: 'Biden yönetiminin 1915 olaylarını 'soykırım' olarak etiketlemesini kati surette reddediyoruz'
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin 'soykırım' ifadesi kullanmasına ilişkin, 'Kati surette reddediyoruz' açıklamasını yaptı.
Altun açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Biden yönetiminin 1915 olaylarını 'soykırım' olarak etiketlemesini kati surette reddediyoruz, en sert şekilde telin ediyoruz. Washington'un onurlu tarihimize gölge düşürmeyi seçmesinden dolayı ikili ilişkilerimiz açısından son derece talihsiz, üzücü bir gün yaşıyoruz."
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