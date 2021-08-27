İletişim Başkanı Altun: 'Balkanlarla gönül köprülerimizi güçlendirmemiz dünyaya örnek teşkil edecek'

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twiter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bosna-Hersek ziyaretine ilişkin açıklamada bulundu. İlk olarak merhum Aliya İzzetbegoviç’in kabrini ziyaret ettiklerini belirten Altun, ziyaretin detaylarına ilişkin şunları kaydetti:



"Ardından Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından onarılan ortak tarihimizin en önemli simgelerinden Saraybosna’daki Başçarşı Camii’nin açılışını gerçekleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Türkiye’nin amacı, yaklaşık 600 yıldır dost ve kardeş olduğumuz bu coğrafyanın, Türkiye’nin tecrübesi ve desteği ile barış, refah, huzur ve istikrar içinde kalkınmasını sağlamaktır. Bu kalkınma ve istikrarın bölgesel ölçekte kalıcı olması ise dost Balkan ülkeleri ile güçlü bir ortaklık isteyen Türkiye'mizin en büyük arzusudur. Kovid-19 sonrası dönemde ortaya çıkan yeni fırsatları değerlendirmek ikili ve çok taraflı iş birliğimizi güçlendirecektir. İstikrarsızlığın, şiddetin ve nefret suçlarının giderek yaygınlaştığı bu dönemde Balkanlarla gönül köprülerimizi güçlendirmemiz bütün dünyaya örnek teşkil edecektir."

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