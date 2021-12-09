İletişim Başkanı Altun: Artık eski Türkiye'nin bürokrasisi yok

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İletişim Başkanı Altun, İletişim Başkanlığı tarafından gençleri kamu kurumlarıyla bir araya getirmek amacıyla Ankara Ticaret Odası Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri'ne katıldı. Fahrettin Altun, 'Geleceğin burada, devletin senin yanında' sloganıyla düzenlenen organizasyonda kamu kurumlarının stantlarını gezip, bilgi aldı. Altun, Halk Bank standını ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sürekli yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve büyüme merkezli yeni programa vurgu yaptığını, bu noktada kamu bankalarına çok önemli görevler düştüğünü söyledi.

Dünyanın çok zor günler geçirdiğini belirten İletişim Başkanı Altun, "Biz Allah'a şükür, bu zor günleri Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde, ciddi bir planlamayla geçiriyoruz. Bu planlama gerçek hayata birebir tekabül eden kısa, orta ve uzun vadeli olarak Türkiye'nin bölgesel ve küresel aktörlüğüne yatırım yapan bir planlama" dedi.

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın standını da gezen Altun, "Cumhurbaşkanı'mız 'Teknofest kuşağı' diyor. Bugün burada, bunun çok somut olarak tezahürlerini görmüş olduk. Savunma sanayii ülkemizin, hükümetimizin, devletimizin çok önemli atılım alanlarından bir tanesi. Bu anlamda Türkiye'nin bölgesel ve küresel aktörlüğüne çok önemli katkıda bulunan sektörlerden bir tanesi. Cumhurbaşkanı'mızın tensipleriyle birçok noktada kendi göbeğimizi kendimiz kestik. Bu noktada biz oyun bozduk, oyun kurduk. Gençlerimizin katılımı en önemli konulardan bir tanesi" diye konuştu.

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'FUAR ALANINDA 3 SOKAĞIMIZ VAR'

İletişim Başkanı Altun, gazetecilere yaptığı açıklamada, tanıtım günleriyle amaçlarının, devlet ve millet arasında iletişim köprüsü kurmak olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

"Burada 40 devlet kurumumuz, gençlerimize kendi kurumlarında ne tür teşvikler sağladıklarını, gençlerimize neler sağlayabileceklerini aktarıyorlar. Böylelikle gençlerimiz, devletimizin nasıl yanlarında olduklarını, geleceği nasıl daha emin bir şekilde bakabileceklerini görmüş oluyorlar. Bu fuar alanında 3 sokağımız var. Devlet sokağında 40 kurumumuz, kurumlarımızın temsilcileri orada. Gençlerimize yüz yüze neler yaptıklarını, ne tür teşvikler verdiklerini, ne tür imkanlar sağlıklarını burs ve eğitim gibi bunları anlatıyorlar. Birçok kurum, milletimiz için devletimiz için gurur kaynağı. Eğlence sokağımız var, orada kurumlarımızın simülasyon etkinlikleri var. Tecrübe sokağımız var, orada da yine devlet teşviklerinden yararlanmış, devletin sunduğu imkanlardan faydalanarak başarılı işler ortaya koymuş, başarılı girişimlerde bulunmuş gençlerimiz, diğer genç arkadaşlarına nasıl bunları başardıklarını, nasıl kendilerinin de bunu başarabileceklerini doğrudan kendileri anlatıyorlar."

'ARTIK ESKİ TÜRKİYE YOK'

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Gençlerin yoğun katılımı için teşekkür eden Altun, bir gazetecinin sorusu üzerine "Cumhurbaşkanı'mızın sürekli olarak vurguladığı üzere ne olursa olsun, devletimizin kurumları esneklik ve hız açısından özel sektörle yarışmalı. Vizyonuna uygun bir şekilde başından itibaren bu aslında yapılıyor. Bugün burada yaptığımız, esas itibarıyla bütün kurumlarımızı bir araya getirmek ve onları gençlerimizle buluşturmak" diye konuştu.

Gençlerin büyük merakla kurumların temsilcileriyle diyalog kurduğunu söyleyen Altun, "Artık eski Türkiye yok. Eski Türkiye'nin bürokrasisi de yok. Burada birçok kurumun başkanı, genel müdürün ve üst düzey yöneticilerini görebilirsiniz. Gençlerde çok güzel diyaloglar kurduklarını ve onlara yaptıklarını anlattıklarını görebilirsiniz. Bu Cumhurbaşkanı'mızın vizyonunda inşa edilen Türkiye'nin somut resmidir" dedi.

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İletişim Başkanlığı tarafından gençleri kamu kurumlarıyla bir araya getirmek amacıyla 9-12 Aralık'ta ATO-Congresium Kongre ve Sergi Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte; aralarında Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı'nın bulunduğu 13 bakanlık ile Savunma Sanayi Başkanlığı, Dijital Dönüşüm Ofisi, TÜBİTAK, KOSGEB, Türkiye Ulusal Ajansı gibi 40’ın üzerinde kurum ve kuruluştan temsilciler yer alıyor.