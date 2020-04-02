İletişim Başkanı Altun açıkladı! Kampanyaya yoğun ilgi
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında şimdiye kadar 552 milyon 529 bin 912 lira toplandığını bildirdi.
Altun, "Kampanyamızla ilgili tüm bilgileri //bizbizeyeteriz.gov.tr sitesi aracılığıyla milletimize sunuyor, şeffaf iletişim politikamızı sürdürüyoruz. Milli Dayanışma Kampanyasının internet sitesi www.bizbizeyeteriz.gov.tr açılmıştır. Sitede, kampanya kapsamında yapılan güncel bağış miktarı ve gönderilen SMS sayısının yanı sıra 1 milyon TL üzerinde bağış yapan kurum, şirket ve kişi isimleri de yer alacaktır. Kampanyaya ilişkin tüm detaylara erişilebilen site üzerinden bağış yapılabilecek banka hesap numaraları, SMS bilgileri ve kampanya görsellerine de ulaşılabilmektedir" ifadelerine yer verdi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle