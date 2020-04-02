İletişim Başkanı Altun açıkladı! Kampanyaya yoğun ilgi

Altun, "Kampanyamızla ilgili tüm bilgileri //bizbizeyeteriz.gov.tr sitesi aracılığıyla milletimize sunuyor, şeffaf iletişim politikamızı sürdürüyoruz. Milli Dayanışma Kampanyasının internet sitesi www.bizbizeyeteriz.gov.tr açılmıştır. Sitede, kampanya kapsamında yapılan güncel bağış miktarı ve gönderilen SMS sayısının yanı sıra 1 milyon TL üzerinde bağış yapan kurum, şirket ve kişi isimleri de yer alacaktır. Kampanyaya ilişkin tüm detaylara erişilebilen site üzerinden bağış yapılabilecek banka hesap numaraları, SMS bilgileri ve kampanya görsellerine de ulaşılabilmektedir" ifadelerine yer verdi