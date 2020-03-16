Haber Giriş: 16.03.2020 - 23:32,
İletişim Başkanı Altun açıkladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında önemli toplantı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Çarşamba günü corona virüs ile mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında eşgüdüm toplantısı yapılacağını duyurdu.
Altun'un paylaşımı şöyle;
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Çarşamba günü yeni tip Koronavirüs ile mücadele çerçevesinde kapsamlı bir eşgüdüm toplantısına başkanlık edecek ve toplantının hemen akabinde millet-devlet birlikteliğiyle atmamız gereken adımlarla ilgili kamuoyunu bilgilendireceklerdir.
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