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Haber Giriş: 16.03.2020 - 23:32,Son Güncelleme:/

İletişim Başkanı Altun açıkladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında önemli toplantı

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İletişim Başkanı Altun açıkladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında önemli toplantı
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Çarşamba günü corona virüs ile mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında eşgüdüm toplantısı yapılacağını duyurdu.

Altun'un paylaşımı şöyle;

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Çarşamba günü yeni tip Koronavirüs ile mücadele çerçevesinde kapsamlı bir eşgüdüm toplantısına başkanlık edecek ve toplantının hemen akabinde millet-devlet birlikteliğiyle atmamız gereken adımlarla ilgili kamuoyunu bilgilendireceklerdir.

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