İleri sürüş eğitmeni Zafer Akçay kazalarla gündeme gelen ‘Avlak Virajı’nı yorumladı: O yollar pist değil

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İçerik üreticisi Ceyda Yakova’nın (22), 17 Ağustos 2026’da motosiklet kazası geçirip hayatını kaybetmesi üzerine, son zamanlarda yaşanan motosiklet kazaları tekrar gündeme geldi. Yakova’nın da kaza yaptığı İstanbul’un Şile ilçesindeki Darlık Mahallesi’nde bulunan ve ‘Avlak Virajı’ olarak bilinen bölge, yaşanan kazalar nedeniyle ‘ölüm virajı’ olarak anılmaya başlandı. Özellikle hafta sonu birçok motosiklet sürücüsü performans sürüşü yapmak ve içerik çekmek için bu bölgeye akın ediyor. Trafik levhaları ve uyarılara rağmen çoğu kez kurallara uymayan motosiklet sürücüleri, kaza yaparak yaralanıyor ya da hayatını kaybediyor.

‘MOTORU BECERİNİZ DAHİLİNDE SÜRÜN’

Bölgeyi ve yaşanan kazaları Hürriyet’e değerlendiren İleri Sürüş Eğitmeni Zafer Akçay şunları söyledi: “Aslında Şile, motosiklet sürülebilecek en güzel yollara sahip bir yer. Gerek bariyerler olsun, gerek trafik uyarıları ve tabelalar olsun bu konuda da dünyanın birçok ülkesinden iyi durumdayız. Fakat benim her zaman söylediğim bir şey var: Lütfen bu motoru bilgi ve becerileriniz dahilinde sürün. O yollar pist değil, köy yolu. Genelde 18-27 yaş arası gençler yazın özellikle hafta sonu buralara geliyorlar. Hız denemesi yapan, viraj çalışması yapan, video, fotoğraf çeken bir sürü kişi var. Onlara da hak veriyorum, bu insanlar genç, tabii ki bu tip şeyleri yapmak isteyecekler. Ülkemizde bu tip sürücüler için pist olmadığından ötürü, gençler de böyle alternatif yerlere geliyorlar.

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‘GENÇLERİN ÇOĞU SINIRLARI ZORLUYOR’

Ama burada konu şu: Gerekli eğitimi almadan, gerekli teçhizatı giyinmeden ve kendi sınırlarını bilmeden buralarda bir şey denemek çok tehlikeli. Gençlerin çoğu görüyor sosyal medyada veya televizyonlarda, ‘Ben de Toprak gibi, Marquez gibi motor kullanırım’ diyerek burada sınırlarını zorluyor. Yaşayabilecekleri riskleri düşünmüyorlar. Buralarda yaşam var, yola inek çıkabilir, geyik çıkabilir, domuz çıkabilir. En çok korktuğumuz şey; virajdayken karşıdan gelen bir araçla kafa kafaya da kalabilirler, bunları düşünmüyorlar. O, ‘Avlak Virajı’ dediğimiz noktanın her iki tarafına da belediye ekipleri geldi, önce yavaşlatma çizgileri çizildi, daha sonra da büyük büyük ‘Yavaş’ yazıları yazıldı. Maalesef hâlâ görüyoruz ki onca uyarıya rağmen oradan 120 km hızla geçen sürücüler var. Orada ‘Sen 80’le döndün, ben 90’la döndüm, o 100’le döndü’ diye bir rekabet içine giriyor gençler. Yaşananlardan ders çıkarmayı bilmiyoruz.”

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