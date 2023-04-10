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İlçeyi karıştıran iddia: Müdür yardımcısı hastanede kalıyor, pijama ve terliklerle geziyor

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#Ordu#Aybastı#Hastane
İlçeyi karıştıran iddia: Müdür yardımcısı hastanede kalıyor, pijama ve terliklerle geziyor
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2023 14:27

Ordu'nun Aybastı Devlet Hastanesi'nde İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı R.Ş.E.'nin (55) hastanede kaldığı, pijama, terlik gibi giysilerle dolaştığı ve odasında uyuduğu iddiaları üzerine Ordu İl Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlattı.

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Aybastı İlçe Devlet Hastanesi'nde 1,5 yıldır İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı olarak görev yapan R.Ş.E.'nin, hastane içerisinde kendisine tahsis ettiği bir odada yaşadığı ileri sürüldü. Hastane içerisinde pijama, terlik gibi giysilerle dolaştığı ve odasında uyuduğu iddiaları üzerine konuya ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamımda R.Ş.E.'nin işleri uzadığı zamanlarda hastanede kaldığını söylediği bildirildi.

İlçeyi karıştıran iddia: Müdür yardımcısı hastanede kalıyor, pijama ve terliklerle geziyor

Ordu İl Sağlık Müdürü Dursun Tüzün de, hastaneye giderek incelemelerde bulundu. Konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirten Tüzün, R.Ş.E.'nin savunmasının istenildiğini ifade etti.

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#Ordu#Aybastı#Hastane

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