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İlçeye mevsimin ilk karı yağdı: Yayla beyaza büründü

Güncelleme Tarihi:

#Kars#Kar Yağışı#Kar Yağışı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2026 07:55

Kars’ın Selim ilçesine bağlı Sarıgün köyünün Allahuekber Dağları yaylasına mevsimin ilk karı yağdı. Yaylada etkili olan kar yağışı, bölgede kışın habercisi olarak değerlendirilirken, beyaza bürünen yayla cep telefonu kamerasına yansıdı. Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

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Kars’ta hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Selim ilçesine bağlı Sarıgün köyünün Allahuekber Dağları eteklerinde bulunan yaylada gece saatlerinde kar yağışı görüldü.

Yaylada bulunan bir vatandaş, etkili olan kar yağışını cep telefonuyla görüntüledi. Görüntülerde, kısa sürede beyaza bürünen yayla ve çevresindeki dağlık alanlar dikkat çekti.

Öte yandan Kars’ta yüksek kesimlerde kar yağışının etkisini artırması bekleniyor.

ARDAHAN'DA KAR YAĞIŞI

Ardahan'da da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Kentte aralıklarla devam eden sağanak, yüksek rakımlı bölgelerde yerini kara bıraktı.

Başta Kısır Dağı olmak üzere birçok yüksek nokta, yağışın ardından beyaza büründü.

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#Kars#Kar Yağışı#Kar Yağışı

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