İlçeye mevsimin ilk karı yağdı: Yayla beyaza büründü

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Kars’ta hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Selim ilçesine bağlı Sarıgün köyünün Allahuekber Dağları eteklerinde bulunan yaylada gece saatlerinde kar yağışı görüldü.

Yaylada bulunan bir vatandaş, etkili olan kar yağışını cep telefonuyla görüntüledi. Görüntülerde, kısa sürede beyaza bürünen yayla ve çevresindeki dağlık alanlar dikkat çekti.

Öte yandan Kars’ta yüksek kesimlerde kar yağışının etkisini artırması bekleniyor.

ARDAHAN'DA KAR YAĞIŞI

Ardahan'da da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Kentte aralıklarla devam eden sağanak, yüksek rakımlı bölgelerde yerini kara bıraktı.

Başta Kısır Dağı olmak üzere birçok yüksek nokta, yağışın ardından beyaza büründü.