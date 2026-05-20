İlçede taşkın alarmı verildi: Esnaf kepenk kapattı

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2026 12:13

TOkat’ın Turhal ilçesinde Almus Barajı’nın maksimum doluluk oranına ulaşması nedeniyle oluşabilecek taşkın riskine karşı esnaf dükkanlarını açmayarak kum torbaları ve köpüklerle önlem aldı.

Afet Koordinasyon Kurulu, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son veriler doğrultusunda acil durum gündemiyle toplandı. Yapılan değerlendirmelerde, Almus Barajı’nın maksimum doluluk oranına ulaştığı ve dolusavakların taşmasının beklendiği belirtildi.

Olası taşkından etkileneceği öngörülen Yeşilırmak çevresindeki Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan birçok esnafın sabah saatlerinde dükkanlarını açmadığı görüldü. İş yerlerini su baskınlarına karşı korumak isteyen esnaf, kapı önlerine kum torbaları yerleştirip branda ve naylonlarla önlem aldı.
Bazı esnafın ise su girişini engellemek amacıyla kapı ve cam aralıklarını silikon köpük sıkarak kapattığı gözlendi. Ekiplerin bölgedeki önlemleri ve koordinasyon çalışmaları sürüyor

