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İlçede sıcaklık 47 dereceyi aştı! Sokaklar boş kaldı | 'Ömrümce böyle bir sıcaklıkla karşılaşmadım'

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#Hava Sıcaklığı#Sıcak Hava#Rekor Sıcaklık
İlçede sıcaklık 47 dereceyi aştı Sokaklar boş kaldı | Ömrümce böyle bir sıcaklıkla karşılaşmadım
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2025 16:30

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, sıcaklıklar, mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyrediyor. Yurt genelinde termometreler 40 derecenin üstüne çıktı. En yüksek sıcaklık Siirt'in Kurtalan ilçesinde 47,1 derece olarak kayıtlara geçti. İlçe sakinlerinden Veysel Dikmen, "Ömrümce böyle bir sıcaklıkla karşılaşmadım. Sıcaktan pişiyoruz. Gece de sıcak, gündüz de sıcak." ifadelerini kullandı.

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Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği yurt genelinde termometreler, öğleye kadar 11 ilde 40 derecenin üzerini gösterdi.

Türkiye'de hava sıcaklıklarının Avrupa'nın birçok bölgesinden daha yüksek seyrettiği bu dönemde, 09.00 ile 13.00 saatleri arasında 11 ilde sıcaklık 40 derecenin üzerinde ölçüldü.

En yüksek sıcaklık Siirt'in Kurtalan ilçesinde 47,1 derece olarak kayıtlara geçti. Bunu 45 dereceyle Şırnak'ın Cizre, 44,2 dereceyle Batman'ın Beşiri ve Mardin'in Kızıltepe ilçeleri izledi. 

Termometrelerin 40 derecenin üzerini gösterdiği il ve ilçeler şöyle:

Adıyaman, Kahta 41,2Batman, Beşiri 44,2Diyarbakır, Silvan 43,6Elazığ, Kovacılar 40,1Erzincan, Kemaliye 40,2Gaziantep, Araban 41,2Malatya, Doğanyol 42,8Mardin, Kızıltepe 44,2Siirt, Kurtalan 47,1Şanlıurfa, Siverek 42,8Şırnak, Cizre 45

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İlçede sıcaklık 47 dereceyi aştı Sokaklar boş kaldı | Ömrümce böyle bir sıcaklıkla karşılaşmadım

"SICAKTAN BİR ŞEY YİYEMİYORUZ"

Siirt'in Kurtalan ilçesinde de mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı yaşamı olumsuz etkiliyor.

Yurdun büyük bölümünü etkisi altına alan sıcak hava, Kurtalan'da da yoğun hissediliyor. İlçede hava sıcaklığının yarın da 45 derece olması öngörülüyor.

Sıcaklık nedeniyle özellikle 11.00 ile 16.00 saatleri arasında sokakların büyük ölçüde boş kaldığı gözlemlenen ilçede, bazı vatandaşların güneşten korunmak için şemsiye kullandığı, bazılarının da gölgelik alanlarda vakit geçirdiği görüldü.

İlçede sıcaklık 47 dereceyi aştı Sokaklar boş kaldı | Ömrümce böyle bir sıcaklıkla karşılaşmadım

Kurtalan Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Günbat, son günlerde termometrelerin günlük en yüksek sıcaklık değerlerinin ölçüldüğü yerlerden birinin de Kurtalan olduğunu belirtti.

Vatandaşların sıcaklık etkisinin yüksek olduğu zaman diliminde dışarı çıkmadığını anlatan Günbat, "Bizim gibi çıkmak zorunda olanlar da klimaların önünde çalışıyor. Çünkü hayat bu sene bizi bu şekilde yaşamaya zorluyor." dedi.

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Yusuf Kuş (85) da yaşamında ilk defa bu sıcaklıklarla karşılaştığını belirtti. Serinlemek için geçtikleri gölgelik alanlarda da havanın çok sıcak olduğunu dile getiren Kuş, "Sıcaktan bir şey yiyemiyoruz. Aldığımız şey soğuk da olsa hemen sıcak oluyor. Ne yaparsak yapalım olmuyor. Allah yardımcımız olsun." ifadesini kullandı.

"SICAKTAN PİŞİYORUZ"

Veysel Dikmen (34) de ilçe sakinlerinin genellikle ikindi vaktinden sonra dışarıya çıktığını belirterek, ömrünce böyle bir sıcaklıkla karşılaşmadığını aktardı. Dikmen, "Sıcaktan pişiyoruz. Gece de sıcak, gündüz de sıcak. Biz de güneşten korunmak için şapka takıyoruz. Bol su içiyoruz ama fayda etmiyor." ifadelerini kullandı.

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Mehmet Şah Atasever ise alışveriş için köyden ilçe merkezine geldiğini söyledi.

Atasever, "Burada sıcaklıktan yanıyoruz. Kurtalan da aşırı derece sıcak. Köyde kalıyoruz ve hayvancılık yapıyoruz. Bu sıcaklarda hayvancılık da zor." diye konuştu.

İbrahim Yeşilyurt da sıcaklardan dolayı parktaki ağaçların gölgesinde vakit geçirmeye çalıştığını işaret ederek, "Parklar eskiden doluydu fakat şu anda herkes klimaların önünde serinliyor. Parklar akşamları doluyor." şeklinde konuştu.

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#Hava Sıcaklığı#Sıcak Hava#Rekor Sıcaklık

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