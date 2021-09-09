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Turan KOYUNCU/ SİİRT, (DHA)
Haber Giriş: 09.09.2021 - 13:10 | Son Güncelleme:

İlçede panik! Hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı

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İlçede panik! Hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı

SİİRT'in Eruh ilçesinde bir hayvanda şarbon hastalığı görülmesi üzerine, ilçeye hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı.

Eruh ilçe merkezi, bir hayvanda şarbon hastalığı görülmesi üzerine hayvan giriş çıkışına kapatıldı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nde yapılan açıklamada, ilçe merkezinin 15 gün süreyle karantinaya alındığı belirtilerek şöyle denildi:

“Eruh İlçe merkezinde 1 (bir) hayvanda görülen Şarbon (Antrax) hastalığı nedeniyle Eruh İlçe merkezi karantinaya alınmıştır. 01.09.2021-15.09.2021 tarihleri arasında karantina tedbirleri kapsamında ilçe merkezine hayvan giriş ve çıkışları yasaklanmıştır. Hastalığın çıkışı itibari ile gerekli aşılama çalışmaları başlatılmış olup karantina tedbirleri sonlandırıldığın da kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır” dedi.

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