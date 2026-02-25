×
Gündem Haberleri

İlçede ezan erken okundu, çok sayıda vatandaş orucunu açtı | Müftü açıklama yaptı: Kaza etmeye gerek yok

Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2026 11:43

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde 3 dakika önce okunan akşam ezanı, çok sayıda kişinin orucunu erken açmasına neden oldu.

Burhaniye'de önceki gün Kocacami'deki görevliler, merkezi sistemden akşam ezanını 3 dakika erken okudu. Ezanı okumaya başlayan görevli, yanındakilerin uyarması ile ezanı yarıda keserken; sesi duyan belediye görevlisi de ramazan topunu ateşledi. Bu arada çok sayıda kişi orucunu açtı. 3 dakika sonra ezan tekrar okundu. Ezanın erken okunması ilçede günün konusu olurken, çok sayıda kişi müftülüğü aradı.

'KAZA ETMEYE GEREK YOK'

Gömeç Müftüsü ve Burhaniye Müftü Vekili Mehmet Ali Bal, "Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamalarına göre; akşam ezanında 3 dakikalık temkin vakti var. Burada da süre 3 dakikayı geçmediği için oruçlar geçerlidir. Bu nedenle kaza etmeye gerek yoktur" dedi.

