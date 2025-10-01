İlçede etkili olan yağışların ardından çıktı: Heyecan yarattı | 'Daha önce böyle bir durumla karşılaşmadık'

Haberin Devamı

Tarihi İpekyolu üzerindeki sanayi sitesinde yeni dükkanlar için yapılan kazı çalışmaları sırasında ortaya çıkan ve yağışlarla daha belirgin hale gelen gizemli kalıntı, bölge esnafı arasında büyük bir merak ve heyecan uyandırdı.

Kalıntının sıralı ve düzenli bir şekilde dizilmiş taşlardan oluşması, bunun sıradan bir moloz yığını yerine, gerçek bir yerleşim yerine veya geçmişe ait önemli bir mimari iz olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

Sanayi sitesinin ilk kurucularından ve ilk esnafından olan Mehmet Doğma (79), ortaya çıkan buluntunun önemini vurgulayarak, "79 yaşındayım, burada daha önce böyle bir durumla karşılaşmadık. 45 yıl önce sanayiyi kurduğumuzda burada ne yerleşim ne de başka bir şey vardı. Ancak son iki sene içinde yeni dükkanlar için yapılan kazı çalışmaları sonrası bu duvar ortaya çıktı. Biz burada tarihçilere sesleniyoruz. Eğer bu, eski medeniyetlere ait bir durumsa, bunu tarihe ve Yüksekova'ya kazandıralım" şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

İpekyolu gibi kritik bir güzergahta yer almanın kalıntının tarihi değerini artırdığını belirten sanayi esnafı, ortaya çıkan duvarın kesin olarak neye ait olduğunun belirlenmesi amacıyla yetkililere ve bilim insanlarına çağrıda bulundu.

Esnaf, kalıntının tarihi önem taşıyıp taşımadığının aydınlatılması ve geçmiş medeniyetlere ait bir yapı parçası olması durumunda bölgenin kültürel mirasına katkı sağlanması için tarihçilerin ve arkeologların bölgede detaylı bir inceleme yapmasını talep etti.