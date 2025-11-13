×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İlçede ekmek 7 liradan satılıyor! Duyan koştu: Yarım saatte bitiyor | 'Buradan ucuza alıyorum'

Güncelleme Tarihi:

#Ekmek Fiyatları#Hatay Dörtyol#Belediye Hizmeti
İlçede ekmek 7 liradan satılıyor Duyan koştu: Yarım saatte bitiyor | Buradan ucuza alıyorum
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2025 13:56

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde belediye tarafından kurulan Halk Ekmek kulübelerinde 7 TL'ye satılan ekmekler, vatandaşların ilgisini çekiyor. İlçede ekmeğin market ve fırınlarda 15 TL'den satılması nedeniyle halk ekmek noktalarında uzun kuyruklar oluşuyor.

Haberin Devamı

Fırıncılar odasının aldığı kararla birlikte Hatay genelinde 200 gram somun ekmek 15 TL'den satılmaya başlanmıştı. Dörtyol Belediyesi'nin kendi imkanlarıyla ürettiği ve halk ekmek satış noktalarında vatandaşlarla buluşturduğu 220 gram ekmeği 7 TL'den satıyor. Vatandaşlar, 7 TL'ye satılan ekmeklerden alabilmek için yoğun ilgi gösterirken ekmekler kısa sürede tükeniyor. Halk Ekmek uygulamasının özellikle dar gelirli vatandaşlar için büyük bir kolaylık sağladığı ifade ediliyor. Vatandaşlar; Dörtyol Belediyesi'nin başlattığı Halk Ekmek uygulamasının kalıcı olmasını isterken, fiyatlarda herhangi bir artış yapılmaması yönünde çağrıda bulundu.

"DIŞARIDAN ALSAM 75 LİRA VERİYORUM"

Halk Ekmek hizmetinden duyduğu memnuniyeti dile getiren 63 yaşındaki Özdemir Akman, "Çok memnunuz. Allah belediyemizden razı olsun. Dışarıda ekmek 15 lira, burada 7 lira. Ben 7 nüfusa bakıyorum, 4 ekmek yetmiyor ama dışarıda alsam 75 lira veriyorum. Burada 35 liraya aynı ekmeği alıyorum. Allah belediye başkanımızdan razı olsun, bizi düşünüp bu hizmeti getirdiler. Tek isteğimiz, zam yapılmaması. Ekmek 7 liradan devam etsin" dedi.

İlçede ekmek 7 liradan satılıyor Duyan koştu: Yarım saatte bitiyor | Buradan ucuza alıyorum

"YARIM SAATTE EKMEK BİTİYOR"

Haberin Devamı

Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Halk Ekmek personeli Esin Aslantaş, "Belediye başkanımızın göreve gelmesinin ardından birçok proje hayata geçti. Halk Ekmek de bunlardan biriydi. Yaklaşık bir yıldır hizmet veriyoruz. Vatandaşlarımız ekmeğin fiyatından çok memnun. Fırınlarda ekmek 15 TL oldu, bizde 7 TL. Sabah saat 08.30'da satışa başlıyoruz, 12.30'da ara veriyoruz. Öğleden sonra 13.30'da yeniden satışa devam ediyoruz. Günlük ortalama 600 ekmek satıyoruz. Bazen yarım saatte ekmekler bitiyor. Talep gerçekten çok fazla. Ekmeklerimiz kaliteli, taze ve uygun fiyatlı. Bu nedenle halk çok memnun. Belediye başkanımız Bahadır Amaç'a bu hizmeti başlattığı için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ekmek Fiyatları#Hatay Dörtyol#Belediye Hizmeti

BAKMADAN GEÇME!