İlçede büyük endişe yarattı: 40 metre derinlikte çıktı! 24 saat dönüşümlü nöbet tutuyorlar

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Canik ilçesi Doğu Park mevkisinde yürütülen zemin etüdü sondajı sırasında 5 gün önce, yaklaşık 40 metre derinlikte gaz çıkışı fark edildi. Bunun üzerine bölgede güvenlik tedbirleri artırılarak çalışma alanı kontrol altına alındı. Yüzde 90 saflığa ulaştığı belirtilen metan gazı çevrede de endişe oluşturdu. Önünde binlerce araçlık trafik akışı olan Atatürk Bulvarı’nın geçtiği, özellikle hafta sonları yüzlerce insanın piknik yaptığı alanda yaşanan gaz çıkışının ardından bölgede AFAD ve itfaiye ekipleri 24 saat dönüşümlü nöbet tutuyor. Ankara’dan uzman ekiplerin gelmesinin beklendiği ve yapılacak çalışmaların ardından bölgenin güvenlik altına alınacağı ifade edildi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahtiyar Öztürk, “Metan gazı havayla karıştığında belirli bir oranda yanıcı hale gelir. Hava ve oksijen vardır ancak metan molekülleri seyrektir. Bir molekül yanarken kıvılcımın yanındaki molekülü ateşlemesi gerekir. Moleküller çok seyrek olduğunda bu da gerçekleşmez ve yine tutuşma olmaz” diye konuştu.

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‘KONTROLE ALINAN BÖLGEDE RİSK YOKTUR’

Metan gazının oluşturabileceği risk ve kontrollü gaz çıkışı olan bölge hakkında bilgi veren Prof. Dr. Bahtiyar Öztürk, “Doğu Park, Gülsan Sanayi Sitesi ve eski sanayi sitesinin bulunduğu bölge, Mert Irmağı'nın alüvyonlu toprağının bulunduğu, organik maddelerin yoğun olarak biriktiği bir alandır. Daha sonra burası dolgu ile dolduruldu. Organik maddelerin çürümesi sonucunda metan gazı oluşması normaldir. Metan gazının bulunduğu kuyunun dibine hava ulaşmadığı sürece patlama riski olmaz. Risk, gazın yüzeye çıktığı bölümde ortaya çıkar. Orada herhangi bir şekilde kıvılcım oluşması halinde patlama riski vardır. Ancak kuyunun dibinde, hava ulaşmadığı sürece böyle bir patlama riski bulunmaz. Çıkan bölgedeki en önemli risk, patlama ve yangın riski. Herhangi bir kıvılcım aldığında patlama olabilir. Ancak bu, gazın havayla ne oranda karıştığına bağlı. Ancak bölge kontrol altına alındıysa ve herhangi bir yakıcı madde bulunmazsa problem yoktur. Metan gazının insana olan etkisi de gazın yoğunluğuna ve insanın bulunduğu ortama göre değişir. Eğer kapalı ve sıkışık bir ortamsa insanı boğar ve ölüme kadar gider. Açık havada ise bu durum önemli bir sorun teşkil etmez” ifadelerini kullandı.