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Emrah KIZIL, Selim KAYA - DHA
Haber Giriş: 02.08.2020 - 12:46,Son Güncelleme:

İlçe seferber oldu... Her yerde aranıyor...

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İlçe seferber oldu... Her yerde aranıyor...
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Diyarbakır'In Dicle ilçesinde, bayram ziyaretine gittikleri anneannesinin evinin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki Miraç Çiçek’i arama çalışmaları, jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri ile mahalleli tarafından sürdürülüyor.

3 gündür izine rastlanmayan Miraç'ın bulunması için bazı evler ile ahırlarda da arama yapılıyor.

Kurban Bayramı'nın ilk günü, annesi Firdevs Çiçek ve 2 kardeşiyle birlikte Dicle ilçesine bağlı Kelekçi Mahallesi'nde yaşayan anneannesine bayram ziyaretine giden Miraç Çiçek, evin önünde oynarken kayboldu. Oğullarının kaybolduğunu fark eden aile, tüm aramalarına rağmen Miraç'ı bulamayınca, jandarmadan yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, AFAD, UMKE ekibi ile güvenlik korucusu ve sağlık görevlisi sevk edildi.

İlçe seferber oldu... Her yerde aranıyor...

Mahallelinin de katılımıyla 3 gündür devam eden arama çalışmalarında, dağlık alanlar ile nehir yatakları didik didik tarandı. Dron, termal kamera ve iz takip köpeklerinin kullanıldığı arama çalışmalarında, bazı evler ile ahırlarda da arama yapılıyor.

İlçe seferber oldu... Her yerde aranıyor...

Mahalle Muhtarı Zülküf Bayın, arama çalışmalarının sürdüğünü ifade ederek, "Şu ana kadar herhangi bir ize rastlanılmadı. Çalışmalar devam ediyor. Bulacağımıza dair ümidimiz var. Köyün etrafını gezdik, dağları gezdik. Ev ve ahırları arıyoruz. İnşallah bulacağız" dedi.

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