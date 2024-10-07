İlçe müdürü makamında katledildi

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Balıkesir’in Marmara ilçesinde dün saat 15.00 sıralarında İlçe Tarım Müdürlüğü binasından 5 el silah sesi duyuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Binada inceleme yapan polis ekipleri, İlçe Tarım Müdür Vekili Murat Yakupoğlu’nu makam odasında kanlar içerisinde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Murat Yakupoğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Marmara Kaymakamı Elif Çelik olay yerine giderek incelemede bulunurken, Murat Yakupoğlu’nun cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Polis ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüphelinin İlçe Tarım Müdür Vekili Murat Yakupoğlu’nu vurduktan sonra, motosikletiyle olay yerinden kaçtığı ve başında kask olduğu belirtildi.